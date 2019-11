Video: Chárov Boston zastavil sériu víťazstiev Jarošovej Ottawy a Tatar nazbieral tri mínusky

OTTAWA 24. októbra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Bostonu triumfovali nad hráčmi domácej Ottawy 4:1 v utorňajšom stretnutí NHL a nedovolili Senators zvíťaziť štvrtýkrát po sebe.

Bruins sa proti Ottawe darí, tím z kanadského mesta triumfoval nad Bostonom dosiaľ naposledy 23. apríla 2017 v play-off 3:2 po predĺžení. Odvtedy už šesť súbojov ovládli "medvede".

Kapitán víťazného tímu Zdeno Chára absolvoval 25:47 min a do štatistík si pripísal dva plusové body. Štyridsaťjedenročný obranca sa prezentoval aj 3 strelami na bránku, 3 "hitmi", zablokoval 5 striel súpera a 6 min sedel na trestnej lavici.

Halák sedel na lavičke

Jeho krajan a spoluhráč Jaroslav Halák tentoraz nedostal priestor v bránke a duel sledoval zo striedačky. V drese Ottawy odohral 22-ročný obranca Christián Jaroš 14:34 min, brankára hostí ohrozil 1 strelou a sám zablokoval 4 pokusy súpera.

Na prvom víťazstve Bostonu po troch nezdaroch sa podieľali najmä útočník David Pastrňák a brankár Tuukka Rask. Český krídelník nazbieral štyri body za dva góly a dve asistencie. Skúsený gólman si pripísal 38 úspešných zákrokov.

"Pastrňák je v skvelej forme. Je to dominantných hráč. Je oveľa šikovnejší ako všetci ostatní. Skvelo číta hru, v tomto období mu stúplo sebavedomie. Je zábavné ho sledovať," pochválil spoluhráča podľa nhl.com Brad Marchand.

"Rask chytal výborne, kontroloval priame strely i následné dorážky. Mal veľa práce, ale vysporiadal sa s tým. Som šťastný, že konečne má za sebou takto vydarený zápas. Potreboval to a verím, že mu to pomôže do ďalších duelov," zhodnotil tréner Bruins Bruce Cassidy. Darilo sa aj Patricovi Bergeronovi s bilanciou 1+2 či Davidovi Krejčímu (1+1).

Kojoti zvíťazili aj bez Pánika

Montreal s Tomášom Tatarom v zostave triumfoval na vlastnom ľade nad Calgary tesne 3:2. Slovenský útočník odohral 17:42 min, nazbieral dve "mínusky", 3 strely na bránku a 1 "hit". Montreal rozhodol o víťazstve v druhej tretine, keď strelil všetky tri góly. V priebehu štyroch minút sa presadili postupne Jeff Petry a Brendan Gallagher v presilových hrách a Jonathan Drouin.

Brankár Canadiens Carey Price zastavil 21 striel hostí. Tridsaťjedenročný gólman vychytal v drese Montrealu už 289. triumf a v klubovom historickom poradí vyrovnal na 2. mieste legendárneho Patricka Roya. Na čele je Jacques Plante s 314 víťazstvami. "Bol to skvelý večer. Myslím si, že celý náš tím hral výborne. Všetci sa snažili zo všetkých síl a vďaka tomu sme uspeli," povedal Price.

Na súpisku Arizony sa nevošiel Richard Pánik, Coyotes zvíťazili pri jeho absencii v Columbuse presvedčivo 4:1. Triumf hostí stanovil prvým hetrikom v kariére 21-ročný útočník Christian Fischer. Na každý gól mu prihral Derek Stepan.

"Je to skvelé. Prvýkrát v sezóne sme hrali spolu. Derek je veľmi inteligentný a šikovný hráč. Presne vie, čo má robiť. Ja zase viem, že keď si sa uvoľním, dá mi prihrávku alebo využije odkrytý priestor a vystrelí," uviedol Fischer. Slovenský krídelník Pánik začal sezónu v prvej formácii a po dvoch dueloch v štvrtom útoku skončil na tribúne.

Sumáre NHL utorok: Columbus - Arizona 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) Góly: 1. Dubois (Werenski, Atkinson) - 8. C. Fischer (Stepan), 13. D. Strome (Hinostroza, Oesterle), 21. C. Fischer (D. Stepan, Perlini), 45. C. Fischer (D. Stepan)

New York Rangers - Florida 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) Góly: 24. Zibanejad (McQuaid), 32. Zuccarello (Pionk, Zibanejad), 37. Zibanejad (Pionk, Kreider), 42. Zuccarello (Zibanejad), 60. K. Hayes (Fast, Skjei) - 19. Trocheck (Huberdeau, Dadonov), 51. M. Hoffman (Huberdeau, Ekblad)

Montreal - Calgary 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) Góly: 36. Petry (Drouin, M. Domi), 38. Gallagher (Petry, M. Domi), 40. Drouin (Ouellet) - 17. Frolík (M. Tkachuk, Backlund), 52. E. Lindholm (Backlund, M. Tkachuk) Tomáš Tatar (Montreal) 17:42 min, -2, 3 strely na bránku, 1 "hit"

Ottawa - Boston 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Góly: 38. Chabot (B. Ryan, Mark Stone) - 12. Pastrňák (Heinen, Krejčí), 40. Krejčí (Pastrňák, Bergeron), 41. Bergeron (Pastrňák, Grzelcyk), 46. Pastrňák (Marchand, Bergeron) Christián Jaroš (Ottawa) 14:34 min, 1 strela na bránku, zablokoval 4 strely súpera Zdeno Chára (Boston) 25:47 min, +2, 6 trestných minút, 3 strely na bránku, 3 "hity", zablokoval 5 striel súpera

Nashville - San Jose 4:5 (1:1, 3:1, 0:3) Góly: 12. Arvidsson, 21. F. Forsberg (R. Johansen, Ellis), 31. Arvidsson (F. Forsberg, R. Johansen), 40. C. Smith (Arvidsson) - 7. T. Meier (Donskoi, Burns), 28. Hertl (Couture, T. Meier), 52. Dillon (Hertl, Burns), 53. Pavelski (Couture, E. Kane), 58. Burns (E. Karlsson, E. Kane)

Dallas - Los Angeles 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) Góly: 6. Comeau (Dickinson, Spezza), 29. Spezza (Dowling, D. Shore), 35. J. Klingberg (D. Shore), 45. Pitlick (Seguin, J. Klingberg) - 35. Kopitar (Doughty), 38. Toffoli (Walker)

Chicago - Anaheim 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Góly: 6. Saad (DeBrincat, Kahun), 48. P. Kane (E. Gustafsson, Seabrook), 60. Saad - 31. Rakell

Edmonton - Pittsburgh 5:6 po predĺžení (0:1, 3:3, 2:1 - 0:1) Góly: 22. Draisaitl (Nugent-Hopkins, Russell), 24. Chiasson (Russell), 36. Chiasson (Rieder, A. Larsson), 43. McDavid (Klefbom, Lucic), 45. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins) - 11. Crosby (Letang, P. Kessel), 28. Oleksiak (Malkin, P. Kessel), 31. Hörnqvist (Simon), 40. Hörnqvist (Cullen, Dumoulin), 47. Oleksiak (Hörnqvist, Cullen), 63. Crosby (J. Johnson, Brassard)

