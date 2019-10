Video: Chárov Boston v NHL „zničil“ Detroit, debut Jaroša v Ottawe s asistenciou a Pastrňák s hetrikom

OTTAWA / MONTREAL 14. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa výrazne zaslúžil o víťazstvo Montrealu nad Pittsburgom (4:3 po sam. nájazdoch) v sobotňajšom stretnutí NHL.

Šikovný krídelník bol pri všetkých troch góloch svojho tímu v riadnom hracom čase, dva strelil, pri treťom asistoval a stal sa prvou hviezdou zápasu. Dvadsaťsedemročný rodák z Ilavy si musel počkať štyri súťažné zápasy, kým si otvoril strelecký účet v novom pôsobisku po svojom letnom prestupe z Vegas.

Tatar si pripísal dva plusové body

Tatar už po jedenástich sekundách druhej tretiny znížil náskok favorizovaných hostí na 1:2 a v 29. min presilovkovým gólom z takmer nemožného uhla dostal Canadiens do vedenia. Tatar vtedy po 22 sekundách potrestal vylúčenie hviezdneho Rusa Jevgenija Malkina. Phil Kessel gólom zariadil predĺženie a napokon sa muselo do nájazdoch, kde o víťazstve Montrealu rozhodli Paul Byron a Jonathan Drouin. Celkovo Tatar odohral 21:30 min, okrem troch bodov šesťkrát vystrelil, pridal aj dva plusové body.

"Prvá tretina nám nevyšla. Porozprávali sme sa o tom, čo musíme zlepšiť a hneď na začiatku druhej tretiny prišli naše šance. Celkovo sme sa zomkli celé mužstvo, nebolo to len o našom jednom útoku. Počnúc druhou tretinou sme hrali všetci veľmi dobre, preto si aj všetci zaslúžime pochvalu," uviedol Tomáš Tatar na webe NHL.

Jarošova premiéra v Ottawe s asistenciou

Slovenský hokejový obranca Christián Jaroš si pripísal premiérový štart v tejto sezóne v drese tímu NHL Ottawa Senators. Dvadsaťdvaročný obranca nastúpil v domácom stretnutí proti Los Angeles Kings. Ottawa zvíťazila 5:1, Jaroš odohral iba 11:10 min, ale aj tak stihol asistovať pri jednom z gólov Senators a pridal aj 3 "hity", 2 zablokované strely a 1 plusový bod.

Košický rodák debutoval v zámorskej profilige v uplynulej sezóne, keď nastúpil na dva duely, v ktorých sa do štatistík nezapísal. Jaroš mal byť súčasťou prvého tímu už od úplného začiatku aktuálnej sezóny 2018/2019, ale pred úvodným stretnutím sa ho vedenie rozhodlo predsa len poslať na farmu do Belleville. Tam stihol absolvovať len jeden duel a v piatok sa dočkal pozvánky do prvého tímu. "Senátorov" trápia zranenia viacerých opôr, mimo hry sú Cody Ceci, Ryan Dzingel či Alex Formenton.

Do spomenutého stretnutia medzi Senators a Kings napokon zasiahol aj druhý zo Slovákov na zápasovej súpiske. V polovici druhej tretiny po štvrtom inkasovanom góle vystriedal brankára Los Angeles Jacka Campbella jeho slovenský náhradník Peter Budaj. Tak ako pre Jaroša, aj pre 36-ročného rodáka z Banskej Bystrice to bola prvá príležitosť predviesť sa v tomto ročníku NHL. Budaj kryl 10 z 11 striel domáceho tímu, ale vysokej prehre Kings nezabránil.

Pastrňák pomohol Bostonu rozstrieľať Detroit

V bohatom 14-zápasovom programe soboty v NHL sa predstavili aj ďalší dvaja slovenskí hokejisti. Dôvod na radosť mal obranca Zdeno Chára, lebo jeho Boston rozstrieľal Detroit (8:2). Kapitán Bruins síce nebodoval, ale odohral 20:01 min, štyrikrát vystrelil a pripísal si aj dva plusové body.

Hrdinom domácich bol český útočník David Pastrňák, ktorý sa predviedol druhým kariérnym hetrikom. V piatich zápasoch tejto sezóny 22-ročný krídelník dosiahol sedem gólov. Boston vyhral štvrtý zápas v sérii, Detroit po piaty raz prehral. V bránke Bostonu tentoraz dostal prednosť Tuukka Rask pred Jaroslavom Halákom.

"Jeho hra sa zlepšuje a rovnako je strelecká potencia. Okrem toho, že je pohotovým strelcom, snaží sa viac pracovať aj pre mužstvo," pochválil Pastrňáka tréner Bruce Cassidy.

Buffalo porazilo Pánikovu Arizonu

Arizona prehrala s Buffalom (0:3) a Richard Pánik v drese Coyotes vyšiel naprázdno rovnako ako všetci jeho spoluhráči. Pánik odohral takmer 21 minút, štyrikrát vystrelil a jednu strelu zablokoval. Jeden z troch gólov víťazného tímu strelil švédsky obranca Rasmus Dahlin. Draftová jednotka si otvorila strelecký účet v NHL, navyše, vo veku 18 rokov a 183 dní sa stal najmladším obrancom v histórii Sabres, ktorý strelil gól.

Dahlinov krajan Linus Ullmark kryl všetkých 36 striel, ktoré na neho smerovali, a predviedol premiérový shutout v kariére. Dlhodobo priemerné Buffalo má tretie víťazstvo z piatich zápasov a zažíva najlepší štart v súťaží od ročníka 2010/2011 (4-1-0).

Sumáre NHL

sobota

New York Rangers - Edmonton 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Góly: 13. Zibanejad (M. Staal, B. Smith) - 15. Nugent-Hopkins (Nurse, McDavid), 47. McDavid (Draisaitl, Nugent-Hopkins)

Philadelphia - Vegas 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Gól: 59. Eakin (Carpenter)

Ottawa - Los Angeles 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Góly: 7. Tierney (DeMelo, Chabot), 12. Ch. Wideman (B. Tkachuk, Boedker), 17. Mark Stone (Duchene, Chabot), 31. White (Lajoie, JAROŠ), 52. Ch. Wideman (Duchene, B. Tkachuk) - 36. Lewis (Doughty, Muzzin)

Christián Jaroš (Ottawa) odohral 11:10 min, 1 asistencia, 3 "hity", 2 zablokované strely, 1 pluska - Peter Budaj (Los Angeles) odchytal 29:59 min, kryl 10 z 11 striel, úspešnosť 90,9%

Boston - Detroit 8:2 (1:0, 3:0, 4:2)

Góly: 20. Pastrňák (Carlo, Ch. Wagner), 25. McAvoy (Bergeron), 32. DeBrusk (Krejčí), 37. Pastrňák (Bergeron, Marchand), 43. Pastrňák (Marchand, Bergeron), 51. Bjork, 56. DeBrusk (Carlo, Krejčí), 60. Kuraly (K. Miller, Bjork) - 41. Hronek (Bertuzzi, Nyquist), 49, Larkin (Nielsen, Jensen)

Zdeno Chára (Boston) odohral 20:01 min, 4 strely, 1 "hit", 2 plusky

Minnesota - Carolina 4:5 po predĺž. (1:1, 0:1, 3:2 - 0:1)

Góly: 17. Coyle (Spurgeon, Dumba), 42. Spurgeon (Koivu, Parise), 46. Zucker (Mikael Granlund, Suter), 56. Mikael Granlund (Parise) - 9. J. Staal (T. van Riemsdyk, Williams), 36. Pesce (Aho, Teräväinen), 50. Aho (Faulk, Teräväinen), 59. Justin Williams (Faulk, Aho), 63. Aho (Williams, Pesce)

Florida - Vancouver 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Góly: 33. Huberdeau (Trocheck, Malgin), 38, Trocheck (Yandle, Hoffman) - 35. Pettersson (Bärtschi, Boeser), 39. Roussel, 47. Horvat (Bärtschi, Edler)

Montreal - Pittsburgh 4:3 po sam. nájazdoch (0:2, 3:1, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 21. TATAR (Gallagher, Danault), 28. Gallagher (Petry, TATAR), 39. TATAR (Drouin, Petry), rozhodujúci nájazd Byron - 4. Simon (Sprong, Letang), 16. Letang (Kessel, Malkin), 32. Kessel (Crosby, Malkin)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 21:30 min, 2 góly, 1 asistencia, 2 plusky, 6 striel, 1 "hit", 1. hviezda

Tampa Bay - Columbus 8:2 (3:0, 1:2, 4:0)

Góly: 1. Hedman (T. Johnson, Kučerov), 12. Paquette (Gourde), 19. Gourde (Sergačev, T. Johnson), 40. Point, 42. Point (J.T. Miller, Sergačev) , 48. Killorn (Stamkos, J.T. Miller) , 54. Kučerov (Palát, Coburn), 60. J.T. Miller (Point, Stralman) - 29. J. Anderson (Wennberg, R. Murray), 36. Bjorkstrand

Washington - Toronto 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Góly: 19. Stephenson (Kuznecov, Ovečkin), 25. Kuznecov (Bäckström, Ovečkin) - 24. Kapanen (Hainsey, Matthews), 39. P. Lindholm (Gardiner, C. Brown), 47. Leivo (Johnsson, Gardiner), 59. Matthews (Kapanen, Rielly)

Dallas - Anaheim 5:3 (0:2, 4:1, 1:0)

Góly: 32. Radulov (Seguin, J. Klingberg), 34. Carrick (Ničuškin, Spezza), 45. Jamie Benn (Seguin, Comeau), 38. J. Klingberg (Radulov), 59. Faksa (Jamie Benn, Lindell) - 10. Silfverberg (H. Lindholm, Comtois), 14. Sherwood (Manson, Lundeström), 29. Henrique (Steel, H. Lindholm)

Nashville - New York Islanders 5:2 (3:0, 0:2, 2:0)

Góly: 16. Järnkrok (Bonino, Hartman), 17. F. Forsberg (Johansen, Arvidsson), 20. Arvidsson (Johansen, Hamhuis), 45. Turris (Josi), 59. F. Forsberg (Ekholm) - 27. Nelson (Lee, Eberle), 33. Ladd (Barzal)

Chicago - St. Louis 4:3 po predĺž. (2:0, 0:1, 1:2 - 1:0)

Góly: 12. Anisimov (Saad, Kahun), 17. P. Kane, 54. DeBrincat (Toews, Keith), 65. DeBrincat (Gustafsson, Anisimov) - 33. B. Schenn (Schmaltz, Tarasenko), 42. Perron, 45. B. Schenn (Steen, Parayko)

Arizona - Buffalo 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Góly: 3. Dahlin (Skinner, Rodrigues), 19. Sheary (Reinhart, Eichel), 57. Skinner (Ristolainen)

Richard Pánik (Arizona) odohral 20:58 min, 4 strely, 1 "hit", 1 zablokovaná strela

Colorado - Calgary 2:3 po predĺž. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)

Góly: 1. MacKinnon (Rantanen, Landeskog), 3. Compher (Barrie, Cole) - 31. Bennett (Backlund, Michael Stone), 59. E. Lindholm, 61. J. Gaudreau (Monahan, Brodie)

