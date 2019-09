Video: Chárov Boston prehral v St. Louis, finálová séria NHL je po štyroch zápasoch vyrovnaná

ST. LOUIS 4. júna (WebNoviny.sk) - Finálová séria play-off o Stanleyho pohár v NHL je opäť vyrovnaná. Hokejisti St. Louis zvíťazili nad hráčmi Bostonu na domácom ľade 4:2 a dorovnali zápasové skóre na 2:2.

Hrdinom súboja číslo "4" sa stal útočník St. Louis Ryan O´Reilly, autor dvoch gólov. Vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu. Domáci prestrieľali hostí v pokusoch na bránku 38:23, z toho v tretej tretine 13:4. Piaty zápas finále príde na rad vo štvrtok 6. júna (2.00 h SELČ v piatok nadránom).

Cháru trafil puk do tváre

Kapitán Bostonu Zdeno Chára už druhýkrát počas finálovej série nedohral zápas pre zranenie. Tentoraz ho zasiahol puk do tváre pri blokovaní strely súperovho útočníka Braydena Schenna v čase, keď z druhej tretiny stihli odohrať 3:07 min.

Zakrvavený Chára ihneď zamieril na striedačku a na ľad sa už nevrátil. V tretej tretine sa síce so špeciálnym krytom na tvár objavil medzi spoluhráčmi, ale do súbojov na ľade nezasiahol.





Štyridsaťdvaročný Chára stihol odohrať 8:23 min a pripísal si aj asistenciu pri góle Charlieho Coyla v 14. min, ktorým hostia vyrovnali priebežne na 1:1. Celkovo Chára dvakrát vystrelil na bránku domácich a dve strely ich hráčov zablokoval.

Brankár Halák bol na striedačke

Rovnako ako v predchádzajúcich zápasoch finálovej série ďalší Slováci v drese Bruins do diania nezasiahli. Brankár Jaroslav Halák strávil duel na striedačke a útočník Peter Cehlárik nefiguroval na zápasovej súpiske.





"Nechceli sme dať Bostonu možnosť zakončiť finále na domácom ľade. Štvrtý zápas zvykne byť kľúčový v každej sérii a my sme sa veľmi snažili, aby sme ho zvládli. Hrali sme tvrdo a nekompromisne. Myslím si, že na našej hre to bolo vidieť," zhodnotil zápas číslo 4 útočník St. Louis Jaden Schwartz.





"Vybehli na nás, ale to sme očakávali. Celkovo však oni viac túžili dnes po víťazstve ako my, vyhrali rozhodujúce bitky na ľade. V druhej tretine sme ich zatlačili, ale nemali sme dobrý štart do zápasu. To musíme zlepšiť," skonštatoval útočník Bostonu Charlie Coyle.





Finále play-off NHL - štvrtý zápas pondelok St. Louis - Boston 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) - stav série 2:2 Góly: 1. O´Reilly (Sanford, Dunn), 16. Tarasenko (Pietrangelo, B. Schenn), 51. O´Reilly (Pietrangelo, Gunnarsson), 59. B. Schenn - 14. Coyle (CHÁRA), 35. Carlo (Bergeron, Marchand) Zdeno Chára (Boston) odohral 8:23 min, 1 asistencia, 2 strely, 2 zablokované strely

Na hráčov St. Louis mala minimálny dopad vysoká prehra 2:7 vo finálovom zápase číslo 3. Od začiatku pondelkového duelu boli aktívnejším tímom a už po 43 sekundách sa ujali vedenia. Ryan O´Reilly sa obtočil okolo bránky hostí a Tuukka Rask si nestihol zabezpečiť ľavý dolný roh - 1:0.





V 14. min hostia prvýkrát vyrovnali. Zdeno Chára vystrelil z ťažkého uhla, Jordan Binnington iba vyrazil puk pred seba a nekrytý Coyle ho poľahly prekonal - 1:1. V 16. min už hráči Blues opäť viedli. Puk sa po strele kapitána Alexa Pietrangela dostal pred Vladimira Tarasenka, ktorý prestrelil Raska - 2:1. Bol to už jedenásty gól v play-off v podaní 27-ročného ruského krídelníka.





"Medveďom" z Bostonu sa podarilo ešte raz vyrovnať a gól opäť padol po odrazenom puku brankárom. Najprv vystrelil Patrice Bergeron a po zákroku Raska už obranca Carlo nemal problém upratať ho do odkrytej časti bránky domácich - 2:2.





Rozhodujúci moment zápasu prišiel v 51. min a znova to bola gólová dorážka. O´Reilly šikovne umiestnil puk medzi betóny Raska po predchádzajúcej tvrdej strele Pietrangela - 3:2. Záverečná hra be brankára hosťom vôbec nevyšla. Minútu a pol pred koncom tretej tretiny naplnil osud Bostonu gólom do prázdnej bránky Brayden Schenn - 4:2.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !