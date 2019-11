Video: Chára v NHL napodobnil Lidströma a Hortona, tréner Bostonu vychválil Haláka

NEW YORK 26. októbra (WebNoviny.sk) - V súčasnosti sa nestáva často, aby sa v NHL stali prvými dvoma hviezdami zápasu slovenskí hokejisti. Bostonským "medveďom" Jaroslavovi Halákovi a Zdenovi Chárovi sa to podarilo.

V domácom súboji proti Philadelphii (3:0) sa prvý zaskvel shutoutom s 26 zákrokmi a druhý dvoma gólmi. K delovke od modrej čiary z 33. min a takmer "golfovému" úderu do prázdnej bránky cez celé klzisko 23 sekúnd pred koncom pridal aj plusový bod a tradične silnú porciu minút na ľade (22:38 min).

Chára predstihol Howa

"Každé víťazstvo je pekné, keď využijete svoje šance. Viac však môžeme byť hrdí na svoju hru v defenzíve a na to, že sme ani raz neinkasovali. Keď sa sústredíme na svoj herný systém a dodržiavame ho, vieme byť úspešní," skonštatoval kapitán Bruins Zdeno Chára v pozápasovom rozhovore na klubovom webe.

Štyridsaťjedenročný Chára strelil svoj druhý a tretí gól v sezóne 2018/2019. Po desiatich odohraných zápasoch má na konte 4 body. Rodák z Trenčína sa s dovedna 197 zásahmi v základnej časti NHL posunul v historickom poradí obrancov na 21. miesto, predstihol Marka Howa.

Zároveň sa stal iba tretím obrancom v dejinách súťaže, ktorý strelil vo veku viac ako 41 rokov viac gólov v jednom stretnutí. Prvými dvoma boli legendy Toronta, resp. Detroitu Tim Horton (41 rokov a 277 dní) a Nicklas Lidström (41 rokov a 191 dní).

Vychytal lídra produktivity Girouxa

Bostonu chýbali v zostave zranení obrancovia Charlie McAvoy, Torey Krug, a Kevan Miller a tiež center tretieho útoku David Backes.

"V takom prípade potrebujú Bruins Haláka. Nie každý tím NHL sa môže tešiť z kompetentných výkonov svojho druhého brankára. Našťastie, Halák nebol jediný pripravený zahrať dobre v defenzíve," pochvalne napísal denník Boston Herald na svojom webe.

Halák si pripísal 44. shuotut vo svojej kariére v NHL a druhý v šiestich zápasoch v tomto súťažnom ročníku. Vychytal aj 102-bodového lídra produktivity Flyers z uplynulej sezóny Clauda Girouxa a päť jeho pokusov vrátane dvoch zo situácií dvaja na jedného, keď vyrazil puk betónom.

Letná posila Bruins má zatiaľ na konte 3 víťazstvá a 2 prehry po predĺžení s úspešnosťou zásahov 94,50% a priemerom 1,43 inkasovaného gólu. Predchádzajúce štyri sezóny strávil Halák v New Yorku Islanders, prišiel na dva roky za 5,5 mil. USD.

Rask prežíva slabší štart do sezóny

"Je to úžasný luxus, že máme dvoch brankárov na úrovni. Je to niečo, čo potrebujete, ak chcete mať každý večer šancu na víťazstvo. Vlani sme mali v pozícii dobrej dvojky Antona Chudobina, teraz to zasa radi vidíme," rád skonštatoval tréner Bostonu Bruce Cassidy.

Zároveň potvrdil, že Fín Tuukka Rask, ktorý prežíva tradične slabší štart do sezóny, zatiaľ zostáva jednotkou tímu a nastúpi v najbližšom zápase v sobotu doma proti Montrealu.

"Ak však Jaro bude na neho tlačiť, môže prevziať jeho úlohu. Spočiatku sa to budeme snažiť vyvažovať medzi oboma brankármi, neskôr to necháme na vývoj," vysvetlil Cassidy.

Pochvalné slová na adresu Haláka pridal aj útočník Jake DeBrusk. "Pre mňa on nie je prekvapením. Je silný už od prípravného obdobia. Je dobré pre nás všetkých, že tlačí na Tuukku a jeho pozíciu," uviedol strelec druhého gólu Bostonu proti Philadelphii.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !