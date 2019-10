Video: Chára skóroval a Boston vyrovnal sériu, v play-off NHL aj víťazstvá Dallasu a Colorada

TORONTO 18. apríla (WebNoviny.sk) - Zdeno Chára gólom prispel k triumfu hokejistov Bostonu na ľade Toronta 6:4 v stredajšom štvrtom zápase štvrťfinále play-off Východnej konferencie NHL: Boston vyrovnal stav série na 2:2. Piaty zápas odohrajú v piatok 19. apríla v Bostone.

Chára sa presadil v 46. min, keď strelou z vylepšenej pozície od modrej čiary zvýšili náskok hostí na 5:2. Kapitán "medveďov" vyťažil aj z výborného postavenia spoluhráča Patricea Bergerona, ktorý clonil brankárovi Frederikovi Andersenovi vo výhľade.

Chára odohral vyše 24 minút

Štyridsaťdvaročný Chára si otvoril strelecký aj bodový účet v play-off 2018/2019, celkovo v kariére zaznamenal 17. gól a 63. bod v bojoch o Stanley Cup.

Chára počas vyše 24 minút predviedol aj 5 bodyčekov a zablokoval 4 strely, zápas ukončil s 3 plusovými bodmi. Brankár Jaroslav Halák opäť nechytal, prednosť v bránke Bruins dostal Fín Tuukka Rask, ktorý mal 38 zákrokov.

"Ujali sme sa vedenia a hrali dobre. Aj keď domáci boli miestami agresívnejší a o čosi tvrdšie nás napádali. Samozrejme, nebolo všetko ideálne, musíme si pozrieť video a napraviť chyby. Celkovo sme však v tomto zápase dobre bránili," povedal Zdeno Chára podľa webu NHL.

Dvojgólový Pastrňák prvou hviezdou

Prvou hviezdou štvrtého súboja Toronto - Boston sa stal český útočník hostí David Pastrňák, autor dvoch gólov. Gól a dve asistencie si pripísal jeho kolega z útoku Brad Marchand. Na domácej strane strelil dva góly Auston Matthews. Keď Toronto v 54. min zásluhou Travisa Dermotta znížilo na 4:5, vrhlo všetko do útoku.

Lenže Boston nepodľahol panike a záver zápasu si postrážil s gólom Joakima Nordströma dve sekundy pred koncom do prázdnej bránky. "Spomalili sme hru a snažili sa získať ´momentum´ na našu stranu. Máme dosť skúsených hráčov v tíme, aby sme nepodľahli panike," skonštatoval brankár víťazného tímu Tuukka Rask.

"Predátori" utŕžili "päťku"

V Západnej konferencii Nashville schytal na ľade Dallasu výprask 1:5 a aj v tomto prípade je stav série 2:2. Domáci mali skvelý úvod, už v 14. min viedli 4:0.

Dvadsaťdvaročný fínsky mladík Roope Hintz strelil vo štvrtom zápase play-off v kariére prvé dva góly, švédsky obranca John Klingberg pridal tri asistencie. Hostia strelili jediný gól už za rozhodnutého stavu 0:5, v 49. min bol úspešný švajčiarsky obranca Roman Josi.

Séria pokračuje v sobotu 20. apríla na ľade Nashvillu. "Nebolo to také jednoduché, ako to napohľad vyzerá. Ak by sa im z tých šancí podarilo skórovať, dostali by sa do zápasu, ale nestalo sa to. Odviedli sme výbornú prácu. Hrali sme podľa seba," uviedol obranca John Klingberg, ktorý v základnej časti tejto sezóny nazbieral 45 bodov.

Colorado otočilo zápas

V Denveri to po góle Dereka Ryana v 47. min na 2:0 pre Calgary vyzeralo na víťazstvo hostí a vyrovnanie série, ale napokon bolo všetko inak. Colorado dotiahlo svoju snahu do víťazstva 3:2 po predĺžení a v sérii vedie 3:1. O skazu Flames sa postaral dvoma gólmi Fín Mikko Rantanen.

Najprv v čase 57:10 min v presilovej hre vyrovnal na 2:2 a neskôr v 11. min predĺženia strelil víťazný gól. Po šampiónovi Východnej konferencie Tampe Bay sa tak nečakane rýchlej rozlúčke z play-off priblížil aj najlepší tím na Západe Calgary. Piaty zápas série príde na rad v piatok 19. apríla v Calgary.

Play-off NHL 2018/2019 - 1. kolo

4. zápasy (hrá sa na štyri víťazstvá)

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Toronto - Boston 4:6 (1:2, 1:2, 2:2) - stav série: 2:2

Góly: 18. Hyman (Rielly, Tavares), 22. Mathews (Johnsson, Hainsey), 52. Matthews (Marner, Rielly), 54. Dermott (Gardiner, C. Brown) - 4. McAvoy (Coyle, Grzelcyk), 7. Marchand (McAvoy, Heinen), 24. Pastrňák (Marchand, Bergeron), 25. Pastrňák (Marchand), 46. CHÁRA, 60. Nordström (Krejčí)

Zdeno Chára (Boston) odohral 24:12 min, 1 gól, 5 "hitov", 4 zablokované strely, 3 plusové body

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Dallas - Nashville 5:1 (4:0, 1:0, 0:1) - stav série: 2:2

Góly: 4. Hintz (Klingberg. Seguin), 5. Radulov (Klingberg, Dowling), 9. Cogliano (Comeau, Lindell), 14. Zucharello (Klingberg, Spezza), 31. Hintz (Klingberg) - 50 Josi (Johansen, Ellis)

Colorado - Calgary 3:2 po predĺž. (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0) - stav série: 3:1

Góly: 49. Compher (Calvert, Nieto), 58. Rantanen (MacKinnon, Barrie), 71. Rantanen (Söderberg, Landeskog) - 24. E. Lindholm (Giordano), 47. D. Ryan (Välimäki, M. Tkachuk)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !