Video: Chára sa blysol piatym sezónnym gólom, k postupu Bostonu do play-off NHL prispel aj Halák

Gól aj asistenciu si pripísal slovenský hokejista Zdeno Chára pri triumfe Bostonu na ľade Floridy 7:3 v sobotňajšom zápase NHL. Aj skvelý výkon 42-ročného kapitána sa postaral o to, že Boston si ako druhý tím z Východnej konferencie vybojoval postup do play-off.

Druhá hviezda zápasu

Dôležitým faktorom úspechu Bruins proti Panthers bol aj slovenský brankár Jaroslav Halák, ktorý zneškodnil 31 z 34 striel súperových hráčov. Halák mal úspešnosť zákrokov 91,2%.

Chára strelil piaty gól v sezóne, pridal aj ôsmu asistenciu a bol druhou hviezdou zápasu. Prvou sa stal útočník Brad Marchand, ktorý mal rovnako bilanciu 1+1. Chára sa stal 22. obrancom histórie NHL, ktorý sa dostal na hranicu 200 strelených gólov. Jeho celková kariérna bilancia produktivity je 200 gólov a 441 asistencií.

Chcú pokračovať v poctivej a dobrej hre

Boston sa ako tretí tím súťaže po Tampe Bay (120) a Calgary (101) dostal cez 100 bodov a na druhej priečke Atlantickej divízie má náskok 7 bodov pred Torontom.

"Je to absolútne veľké víťazstvo. Prebojovať sa do play-off v novom formáte NHL nie je jednoduché. Každý tím tvrdo bojuje o každý bod, aby sa dostal do play-off a nám sa to opäť podarilo. Na to je potrebná dlhodobá stabilná výkonnosť počas celej sezóny. Máme skvelú pozíciu, ale chceme pokračovať v poctivej a dobrej hre," uviedol Zdeno Chára, cituje ho oficiálny portál NHL.

NHL sobota Florida - Boston 3:7 (0:1, 2:5, 1:1) Góly: 21. Hawryluk (Hoffman), 31. Hofmann (Weegar, J. Brown), 44. Trocheck (Ekblad, Borgström) - 3. Acciari (Backes, Clifton), 21. Marchand (Bergeron), 26. CHÁRA (Heinen, Coyle), 27. Kuhlman, 36. Kampfer (Heinen, J. Moore), 37. Pastrňák (CHÁRA, HALÁK), 60. Bergeron (Pastrňák, Marchand) Zdeno Chára odohral 25:07 min, 1 gól, 1 asistencia, 5 striel, 2 "hity", 4 plusové body, Jaroslav Halák (obaja Boston) odchytal 60 minút, mal 31 zákrokov z 34 striel, úspešnosť 91,2%

