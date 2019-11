Video: Chára odohral 1500. zápas v NHL, Tatar proti Bostonu skóroval aj asistoval

6.11.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenský obranca Zdeno Chára sa stal iba tretím európskym a celkovo dvadsiatym prvým hokejistom v histórii, ktorý odohral v zámorskej NHL minimálne 1500 zápasov. Chárovo nevšedné jubileum však kapitánovi Bostonu neprinieslo radosť v podobe víťazstva.

Tatar s gólom aj asistenciou

Boston prehral v Montreale 4:5 a prerušil sériu šiestich výhier. Veľký podiel na triumfe Montrealu mal slovenský útočník Tomáš Tatar. ktorý strelil gól a pridal aj asistenciu a plusový bod. Tatara vyhlásili za tretiu hviezdu zápasu. Po pätnástich dueloch novej sezóny má 28-ročný krídelník už 13 bodov za 5 gólov a 8 asistencií.

V bránke Bostonu nebol Slovák Jaroslav Halák, ale Fín Tuukka Rask. Pripísal si prvú prehru v riadnom hracom čase od 10. októbra, medzitým potiahol šnúru ôsmich víťazných zápasov a dvoch duelov s prehrou po predĺžení, resp. nájazdoch.

Český útočník David Pastrňák pridal 15. gól a celkovo 30. bod v sezóne. V tabuľke produktivity je naďalej lídrom, keď ako prvý hráč prekonal 30-bodovú hranicu. V drese Montrealu sa dvoma bodmi okrem Tatara predviedli aj Victor Mete a Ben Chiarot, tréner Claude Julien oslávil 1200. zápas v NHL. Podarilo sa mu to ako 19. trénerovi v histórii.

Chára zablokoval jednu strelu

Viac zápasov z Európanov ako Chára odohrali v najslávnejšej profilige sveta iba Čech Jaromír Jágr (1733) a Švéd Nicklas Lidstrom (1564). Medzi obrancami je v dlhovekosti 42-ročný rodák z Trenčína na šiestom mieste, lídrom je americká legenda Chris Chelios s 1651 zápasmi.

Zo súčasných ešte stále aktívnych hráčov majú na konte viac ako 1500 stretnutí v NHL iba ďalší dvaja štyridsiatnici - Patrick Marleau (1669) a Joe Thornton (1582). Keď počas jednej z prestávok v prvej tretine súboja Montreal - Boston zahlásili okrúhle Chárovo jubileum, slovenskému bekovi sa ušiel spontánny potlesk zaplneného, vyše 21-tisícového Bell Centre.

"Veľmi si to vážim. Bolo to štýlové a bolo to niečo, čo si navždy zapamätám. Dokazuje to, akí vášniví sú fanúšikovia Montrealu. Vždy mám radosť z toho, keď hráme práve proti Canadiens. História Bostonu a Montrealu je veľmi dlhá a tiež rivalita medzi nimi," uviedol Chára, cituje ho portál NHL aj agentúra AP.

Vo svojom 1500. zápase síce nebodoval, ale počas takmer 18 minút na ľade si pripísal jednu zablokovanú strelu a jeden strelecký pokus na bránku súpera.

Sharks ukončili sériu prehier

V ďalších desiatich zápasoch utorkového programu NHL sa Slováci nepredstavili. Tím New York Islanders si doma poradil s Ottawou 4:1 a zaokrúhlil sériu víťazstiev na desať. Je to druhá najdlhšia šnúra víťazných zápasov v histórii Islanders.

Až pätnásťkrát za sebou sa "ostrovanom" podarilo zvíťaziť medzi 21. januárom a 20. februárom 1982. "Ak by ste nám to nepovedali, ani o tom nevieme. Po víťazstvách neoslavujeme, berieme to zápas po zápase. V tejto súťaži sa veľmi rýchlo môžete ocitnúť z líderskej pozície niekde dolu. Rešpektujeme všetkých našich súperov a nesmieme podceniť ani jedného z nich," uviedol tréner New York Islanders Barry Trotz na webe NHL.

Hokejisti San Jose aj Minnesoty ukončili série bez víťazstva. San Jose si doma poradilo so Chicagom 4:2 po predchádzajúcich piatich prehrách, Minnesota otočila duel v Anaheime z 0:2 na 4:2 a prestrihla šnúru troch prehier.

Pôsobivý obrat predviedli hráči Calgary. Pred domácimi fanúšikmi prehrávali s Arizonou štyri minúty pred koncom tretej tretiny 1:3, ale napokon sa tešili po triumfe 4:3 po predĺžení. Dvoma gólmi k tomu prispel útočník Matthew Tkachuk vrátane víťazného zásahu pol minúty pred koncom predĺženia.

Výsledky - NHL

utorok

Montreal - Boston 5:4 (3:1, 1:2, 1:1)

* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 15:53 min, 1 gól, 1 asistencia, 2 strely, 1 "hit", 1 plusový bod - 3. hviezda

* Zdeno Chára (Boston) odohral 17:54 min, 1 strela, 1 zablokovaná strela

Philadelphia - Carolina 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Toronto - Los Angeles 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

New York Islanders - Ottawa 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Columbus - Vegas 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Dallas - Colorado 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Winnipeg - New Jersey 1:2 po sam. nájazdoch (0:1, 1:0 - 0:0 - 0:0, 0:1)

Calgary - Arizona 4:3 po predĺžení (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)

San Jose - Chicago 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Vancouver - St. Louis 1:2 po predĺžení (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Anaheim - Minnesota 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)





