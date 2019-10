Video: Chára nastúpil na svoj tretí zápas NHL Winter Classic, „jastrabi“ inkasovali štyri góly

SOUTH BEND 2. januára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili nad hráčmi Chicaga Blackhawks 4:2 v utorkovom ostro sledovanom stretnutí zámorskej NHL pod holým nebom.

Novoročný duel Winter Classic na vypredanom štadióne amerického futbalu Notre Dame Stadium v americkom štáte Indiana rovnako ako pred rokom vyhrali hostia, keďže 1. januára 2018 NY Rangers zdolali domáce Buffalo 3:2 po predĺžení.

Marchand ukončil predstavenie gólom

Do útrob Notre Damu aktuálne prišlo 76 126 divákov, čo je druhá najvyššia návšteva tohto typu zápasov v histórii. Rekordom zostáva 105 491 divákov na Winter Classic 2014 na Michigan Stadium v Ann Arbor na zápase Detroitu s Torontom (2:3 sn).

V utorkovom súboji mali miernu prevahu domáci Blackhawks, ktorí viedli 1:0 aj 2:1. Na zásahy Brendana Perliniho a Dominika Kahuna však odpovedali útočné esá Bruins David Pastrňák a Patrice Bergeron. Víťazstvo pre hostí zariadil v 51. min Sean Kuraly štvrtým gólom v tejto sezóne.

V závere stretnutia mal vyrovnanie na hokejke Jonathan Toews, ale strela z jeho hokejky skončila na žŕdke. Domáci v závere pristúpili k hre bez brankára, počas ktorej súpera zatlačili pred Tuukkom Raskom, no zmenu skóre to neprinieslo. Naopak bodku za nevšedným predstavením dal Brad Marchand gólom do opustenej bránky "jastrabov".

Obrovská motivácia zvíťaziť

"Je to len zápas základnej časti, ale ak nastúpite pred 76 000 divákmi a sníma vás národná televízia, máte obrovskú motiváciu zvíťaziť na takej obrovskej scéne," uviedol na portáli NHL Patrice Bergeron, ktorý ku gólu a asistencii pridal aj plusový bod a 13 víťazných vhadzovaní. "Nebudem skrývať svoje emócie, prečo by som aj mal. Bola to úžasná zábava," pridal svoj komentár Sean Kuraly, strelec víťazného gólu.

"Veľmi sme chceli vyhrať pre našich fanúšikov a opúšťať túto nezabudnuteľnú hokejovú scénu s lepšími pocitmi. Mrzí nás výsledok, keďže sme väčšinu zápasu kontrolovali," podotkol kapitán Chicaga Jonathan Toews.

Slovenský obranca Zdeno Chára ako kapitán víťazného Bostonu odohral 19:12 min a v zápase si pripísal 4 "hity" a 3 zablokované strely súpera. Chára a Bergeron sú jediní dvaja hráči Bostonu, ktorí boli na ľade počas všetkých troch zápasov svojho tímu pod holým nebom pod značkou Winter Classic (predtým 2010 proti Philadelphii a 2016 proti Montrealu).

Rask prekonal Thompsona

Brankár Jaroslav Halák sledoval novoročný úspech Bruins zo striedačky. Jeho fínsky kolega Tuukka Rask si zapísal 36 zákrokov a zároveň 469. zápas v základnej časti za Boston, čím prekonal doterajšieho rekordéra Tinyho Thompsona. Na víťazstvá zatiaľ vedie Thompson 252 - 248. Chicago v NHL odohralo už šesť súbojov pod holým nebom a piatykrát z neho odchádzalo v pozícii zdolaného tímu.

V trojzápasovom novoročnom dianí NHL sa zrodili aj dva shutouty brankárov. Nashville zdolal Philadelphiu 4:0 a Fín Juuse Saros pochytal všetkých 32 striel, ktoré na neho smerovali. Bol to jeho druhý shutout v sezóne a šiesty v kariére. Ešte oveľa lepšie čísla má v tomto smere skúsený gólman Vegas Golden Knights Marc-Andre Fleury.

Tím z Las Vegas zdolal doma Los Angeles 2:0 a Fleury vychytal šieste čisté konto v sezóne a 54. v kariére. Potreboval na to iba 17 zákrokov. "Zlatí rytieri" predĺžili svoju bodovú sériu na 7 zápasov, posledné štyri boli víťazné. V bránke Kings sa prvýkrát od 10. novembra a zranenia kolena objavil Jack Campbell, ale ani jeho 46 zákrokov hosťom na body nestačilo.

Sumáre NHL

utorok:

Chicago - Boston 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Góly: 9. Perlini (Kämpf, Sikura), 32. Kahun (Gustafsson, Toews) - 13. Pastrňák (P. Bergeron), 39. P. Bergeron (Pastrňák, Krug), 51. Kuraly (Wagner, Grzelcyk), 60. Marchand (Krejčí)

Zdeno Chára (Boston) odohral 19:12 min, 4 "hity" a 3 zablokované strely

Nashville - Philadelphia 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Góly: 23. C. Smith (Fiala), 33. Arvidsson (Johansen, Hartman), 47. Arvidsson (Ellis), 52. Grimaldi (Rinaldo)

Vegas - Los Angeles 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Góly: 44. Pirri (Eakin, Schmidt), 60. Tuch (Engelland, Pirri)

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !