Video: Chára aj s Cehlárikom pomohli predĺžiť víťaznú sériu Bostonu, Marinčin sa vrátil do Toronta

3.11.2019 (Webnoviny.sk) - V bohatom 14-zápasovom programe NHL si v sobotu zahrali štyria slovenskí hokejisti. Ani jeden z nich nebodoval, ale až traja sa tešili z víťazstva so svojimi mužstvami. Boston s obrancom Zdenom Chárom aj útočníkom Petrom Cehlárikom zdolal Ottawu 5:2, Toronta s obrancom Martinom Marinčinom zvíťazilo vo Philadelphii 4:3 po samostatných nájazdoch. Montreal s útočníkom Tomášom Tatarom prehral v Dallase 1:4. Domácim stále chýbal obranca Andrej Sekera pre zranenie.

Chára bol najvyťaženejší hráč

Aj druhý zápas Petra Cehlárika v tíme Bostonu v tejto sezóne bol víťazný. Bruins zvíťazili nad Ottawou Senators 5:2 a bol pri tom tradične aj ich kapitán Zdeno Chára. Zatiaľ čo Cehlárik po príchode z AHL odkorčuľoval iba necelých 10 minút s bilanciou 1 "hit", 2 zablokované strely, 42-ročný Chára bol s 23:54 min na ľade najvyťaženejším hráčom svojho tímu, až 6:15 min absolvoval v oslabeniach.

Chára zablokoval tri strelecké pokusy súperových hráčov a pridal aj jeden bodyček. Cehlárik bol raz aj na trestnej lavici, pykal za chybu lavičky a priveľký počet hráčov Bostonu na ľade. V bránke Bruins dostal prednosť Tuukka Rask pred Jaroslavom Halákom, Fín si pripísal 30 zákrokov.

V zápase dvoch tímov z opačných pólov tabuľky Východnej konferencie Boston opäť potiahli hráči elitnej formácie. David Pastrňák, Brad Marchand a Patrice Bergeron nazbierali spolu 7 bodov a zaslúžili sa o piaty triumf svojho tímu v neprerušenej sérii a tiež deviaty zápas za sebou s minimálne bodom.

Sabourin ostal ležať na ľade

Dovedna počas nich nazbierali 50 bodov. Pastrňák je s 27 bodmi lídrom kanadského bodovania celej súťaže, s 13 gólmi je zasa prvý medzi strelcami.





"Hráme dobre ako mužstvo a to veľmi pomáha, aby sme boli produktívni. Najdôležitejšie je, že víťazíme. Vtedy stúpa sebavedomie a hrá sa veľmi dobre," podotkol David Pastrňák na oficiálnom webe NHL.





Súboj Bostonu s Ottawou negatívne poznačila situácia zo štvrtej minúty, po ktorej zostal 11 minút ležať na ľade obranca Ottawy Scott Sabourin. Napokon ho museli odviezť z plochy do nemocnice na nosidlách, ale s dôkazom, že môže hýbať končatinami. Hráčom aj fanúšikom ukázal "palec hore". K jeho zraneniu došlo pri zrážke hlavami s útočníkom Bostonu Davidom Backesom, ktorý tiež predčasne skončil.

"Bol to veľmi emotívny moment. Je to náš spoluhráč a všetci ho máme veľmi radi. On je prvý, kto urobí niečo pre druhého. Bol som otrasený, keď som ho videl ležať na ľade," uviedol obranca Ottawy Mark Borowiecki.

Najdlhšie nájazdy v histórii Maple Leafs

Martin Marinčin sa dostal do akcie prvýkrát od 21. októbra a pomohol Torontu k triumfu 4:3 po samostatných nájazdoch na ľade Philadelphie. Marinčin nastúpil v tretej obrannej dvojici po boku Tysona Barrieho, v zostave nahradil Jaka Muzzina.





Podľa trénera Mika Babcocka Muzzin chýbal z osobných dôvodov a tímu stále nepomohol ani jeho kapitán a jeden z útočných lídrov John Tavares, ktorý so zlomeným prstom pauzuje od 16. októbra. Slovenský obranca odohral takmer šestnásť a pol minúty a prezentoval sa jednou strelou, jednou zablokovanou strelou a jedným bodyčekom.





O triumfe Toronta rozhodol až v jedenástej sérii nájazdov švédsky útočník Andreas Johnsson. Boli to vôbec najdlhšie nájazdy v histórii klubu Toronto Maple Leafs.





"Niektorí naši hráči boli v zápase veľmi dobrí, ale v nájazdoch im to nevyšlo. Ako plynul čas, čudovali sme sa, ako je to možné, že nikto nevie dať gól. Je dobré pre Johnssona aj pre náš tím, že nakoniec rozhodol," komentoval tréner Toronta Mike Babcock na webe nhl.com.

Úchvatné hokejové dostihy

V drese Toronta po prvý raz až v deviatom zápase skóroval Jason Spezza. Tridsaťšesťročný veterán priebežne vyrovnal na 2:2 a bolo to takmer 17 rokov po jeho prvom zásahu v NHL. "Prvý gól v súťaži si zapamätám navždy, tento aktuálny možno nie. Bol však veľmi dôležitý pre nás v tomto zápase," poznamenal Spezza, držiteľ jednej zlatej a dvoch strieborných medailí z majstrovstiev sveta s tímom Kanady.

Hokejisti Edmontonu v sobotu zvíťazili na ľade Pittsburghu 2:1 po predĺžení. Na zásah hosťujúceho Colbyho Cava odpovedal v III. tretine v oslabení obranca Brian Dumoulin. Predĺženie prinieslo úchvatné hokejové dostihy s množstvom šancí na oboch stranách. Druhý bod pre "olejárov" napokon zariadil nemecký útočník Leon Draisaitl, syn trénera tipsportligového HC Košice Petra Draisaitla. Leon Draisaitl je s 13 gólmi najlepším strelcom súťaže, spoločne s Čechom Pastrňákom.

Až 51 zákrokov si pripísal brankár Oilers Mike Smith, ktorý sa stal prvou hviezdou. Edmonton, za ktorý v sobotu opäť nenastúpil slovenský krídelník Tomáš Jurčo, je lídrom Západnej konferencie NHL a v tabuľke celej profiligy je tretí za Washingtonom a Bostonom. "Mal som naozaj veľa práce. Nikdy vopred neviete, čo sa stane. V tomto zápase na nás súper vybehol v útoku, ale dokázali sme sa ubrániť a nájsť cestu k dvom bodom," poznamenal Mike Smith.

Výsledkové sumáre NHL

sobota:

Boston - Ottawa 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Zdeno Chára odohral 23:54 min, 1 "hit", 3 zablokované strely, Peter Cehlárik (obaja Boston) odohral 9:55 min, 1 "hit", 2 zablokované strely









Dallas - Montreal 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 15:04 min, 4 strely, 1 mínusový bod





Philadelphia - Toronto 3:4 po sam. nájazdoch (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1)

Martin Marinčin (Toronto) odohral 16:24 min, 1 strela, 1 "hit", 1 zablokovaná strela





Pittsburgh - Edmonton 1:2 po predĺžení (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)









Nashville - New York Rangers 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)





Bufalo - New York Islanders 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)





Carolina - New Jersey 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)





Columbus - Calgary 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)









Florida - Detroit 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)









Minnesota - St. Louis 3:4 po predĺžení (1:2, 2:0, 0:1 - 0:1)









Arizona - Colorado 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)









San Jose - Vancouver 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)





Vegas - Winnipeg 3:4 po predĺžení (3:1, 0:0, 0:2 - 0:1)









Los Angeles - Chicago 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)





