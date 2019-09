Video: Černákova Tampa v NHL ničí súperov, Calgary potvrdilo post lídra konferencie a Sekera nebodoval

NEW YORK 28. februára (WebNoviny.sk) - V stredajších dueloch zámorskej hokejovej NHL zasiahli do hry dvaja Slováci, zo stretnutí vyšli bez bodu a zo striedavými úspechmi.

Mladý obranca Erik Černák bol tretí najvyťaženejší hráč Tampy Bay Lightning pri triumfe na ľade New Yorku Rangers 4:3 po predĺžení.

Mladý košický rodák odohral 21:45 min, pri desiatom víťazstve "bleskov" za sebou si pripísal aj jeden mínusový bod a jeden strelecký pokus.

Kučerov si pripísal tri body

Lightning si úspechom poistili pozíciu suverénneho lídra nielen tabuľky Východnej konferencie, ale aj celej profiligy. Na svojom konte majú už 102 bodov a sú na najlepšej ceste k zisku Prezidentskej trofeje.

Desať triumfov v rade je klubové historické maximum, doterajším bolo 9 víťazstiev na prelome februára a marca v sezóne 2015/2016. "Ani som si neuvedomoval, že je to naše klubové maximum. Je to skvelé, že sa nám v tejto výnimočnej sezóne darí prekonávať takéto rekordy," povedal skúsený bek Tampy Bay Victor Hedman podľa oficiálneho webu NHL.

Líder produktivity celej súťaže Rus Nikita Kučerov si pripísal tri body za asistencie a v histórii klubu sa dostal na druhú priečku v produktivite v jednej sezóne pred Martina St. Louisa (2006/2007). Už len štyri body ho delia od absolútneho maxima Vincenta Lecavaliera z rovnakého ročníka.

Trápenie "olejárov" z Edmontonu

Edmonton Oilers aj s iným slovenský bekom Andrejom Sekerom neuspel na ľade Toronta Maple Leafs a prehral hladko 2:6. "Olejári" nepochodili už v trinástom súboji z ostatných šestnástich. Skúsený Sekera absolvoval na ľade 15:33 min a pripísal si jeden strelecký pokus na bránku.

Edmontonu sa vzďaľuje prienik do vyraďovacej časti, keď v Západnej konferencii je až na 13. priečke. Toronto je na tom o poznanie lepšie, vo východnej časti je tretie.

"Mám radosť, že puk z mojich striel smeroval do bránky," poznamenal dvojgólový strelec Andreas Johnsson, ktorý v ostatných šiestich dueloch skóroval päťkrát. "Asi sa mi nebude takto dariť stále, ale budem na sebe pracovať a pokúšať sa pridať ďalšie," poznamenal.

Kane rozhodol o triumfe Chicaga

Calgary Flames si triumfom 2:1 nad domácim tímom New Jersey Devils upevnilo post lídra celej Západnej konferencie, v ktorej vedie s náskokom siedmich bodov pred San Jose. A práve sedem víťazstiev za sebou vynieslo "plamene" na túto pozíciu. "Myslím si, že by sme mohli ešte viac hrať s pukom, no naša súčasná sa mi pozdáva. Vyformoval sa u nás tím s charakterom, ktorý vie, ako má hrať, keď vedie," poznamenal kouč Flames Bill Peters.

Colorado sa zásluhou domáceho úspechu 3:2 po samostatných nájazdoch nad Vancouverom Canucks drží v tabuľke Západnej konferencii na hranici elitnej osmičky a je v hre o play-off. To neplatí o "kosatkách", ktoré majú na priečky znamenajúce prienik do vyraďovacej časti manko piatich bodov. O stredajšom triumfe "lavín" rozhodol v šiestej sérii nájazdov Carl Söderberg.

Chicago Blackhawks sa víťazstvom 4:3 na ľade Anaheimu Ducks bodovo dotiahlo práve na Canucks. O úspechu hostí rozhodol 17 sekúnd pred treťou sirénou Patrick Kane svojim štyridsiatym presným zásahom v tejto sezóne. "Káčeri" nemajú dobrú sezónu, po štvrtej prehre za sebou sú na predposlednom 14. mieste v tabuľke Západnej konferencie a je stále reálnejšie, že nepostúpia do play-off.

Sumáre NHL

streda

Toronto - Edmonton 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Góly: 19. Marleau (Muzzin, Connor Brown), 22. Marner (Hyman, Hainsey), 23. A. Johnsson (K. Kapanen, Matthews), 25. W. Nylander (Ennis, Marleau), 29. A. Johnsson (Tavares, Marner), 41. Tavares (Marner, W. Nylander) - 12. Draisaitl (McDavid, Nurse), 57. Nugent-Hopkins (Nurse)

Andrej Sekera (Edmonton) 0+0, 15:33 min, 1 strela

New Jersey - Calgary 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Góly: 37. Rooney - 22. E. Lindholm (M. Tkachuk, Gaudreau), 34. Giordano (Gaudreau, Monahan)

New York Rangers - Tampa Bay 3:4 po predĺžení (0:2, 3:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 21. Zibanejad (Vesey, DeAngelo), 24. Vesey (Claesson, Shattenkirk), 35. Nieves (R. Strome, Namestnikov) - 8. T. Johnson (Kučerov, Straalman), 15. J. T. Miller (Kučerov, Hedman), 23. Girardi (Stamkos, B. Point), 64. Hedman (Kučerov, Stamkos)

Erik Černák (Tampa Bay) 0+0, 21:45 min, -1 bod, 1 strela

Colorado - Vancouver 3:2 po sam. nájazdoch (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 9. MacKinnon (Andrighetto, C. Wilson), 19. Rantanen (Landeskog), rozhodujúci sam. nájazd: Söderberg - 10. Roussel (Biega, Boeser), 57. Leivo (Spooner, Biega)

Anaheim - Chicago 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Góly: 25. D. Shore (Manson, H. Lindholm), 39. Rowney (Kesler), 46. Terry (D. Grant) - 21. DeBrincat (E. Gustafsson, D. Strome), 37. Anisimov (Keith, Crawford), 56. DeBrincat (J. Toews, E. Gustafsson), 60. P. Kane (Saad, J. Toews)





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !