Video: Černák s „pluskou“ pri triumfe „bleskov“, Kučerov si predĺžil bodovú sériu na desať zápasov

NEW YORK 4. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Tampy Bay Lightning zvíťazili nad hráčmi New Jersey Devils 5:1 v pondelňajšom stretnutí zámorskej NHL.

Ruský útočník Nikita Kučerov prispel k triumfu bleskov gólom a tromi asistenciami, pričom si predĺžil bodovú sériu už na 10 zápasov.

Slovenský obranca Tampy Erik Černák odohral 18:49 min, pripísal si jeden plusový bod, dve strely a štyri bodyčeky.

Najsebavedomejší v sezóne

Útočník Lightning Brayden Point získal tri body (1+2), ďalší center Steven Stamkos dva (1+1). Brankár Louis Domingue zneškodnil 26 striel Devils. Tampa Bay uspela v ôsmich z ostatných desiatich duelov. Kučerov počas nich nazbieral 24 bodov za 5 gólov a 19 asistencií.

"Ľudia si neuvedomujú, aké náročné je pravidelne bodovať v tejto lige, obzvlášť, keď už patríte medzi produktívnych hráčov a ostatné tímy majú hráčov, ktorí sa vás snažia zastaviť. Je to náročné a niekedy chýba sebavedomie, ale keď už ho máte, snažíte sa to využiť, kým sa dá. Kučerov chce stále puk, vyžaduje si ho a potom tvorí naše akcie. Pôsobí najsebavedomejšie v sezóne," povedal Stamkos pre oficiálny ligový web.

Jediný gól "diablov" strelil ruský obranca Jegor Jakovlev, pre ktorého to bol prvý zásah v zámorskej profilige. New Jersey prehralo šiesty duel po sebe. "Tampa Bay je výborný tím, jednoducho boli lepší než my. Majú výborných hráčov s excelentnými zručnosťami," pochválil oponenta kouč Devils John Hynes.

"Olejárom" chýbal McDavid

Nashville zdolal Buffalo 2:1 a vďaka triumfu je na čele Západnej konferencie s 39 bodmi. Víťazný gól strelil švajčiarsky útočník Kevin Fiala, brankár Pekka Rinne si pripísal 21 úspešných zákrokov.

"Podali sme veľmi dobrý defenzívny výkon. Náš dnešný súper bol nebezpečný, je to veľmi dobrý tím, ktorý hrá so sebavedomím," priznal Rinne. Buffalo prehralo tretí zápas po sebe, predtým ťahalo desaťzápasovú sériu triumfov. Jediný gól Sabres strelil útočník Sam Reinhart.

Edmonton prehral s Dallasom 1:4. V zostave Oilers chýbal kapitán Connor McDavid, ktorý vynechal prvý duel od januára 2016. Kanadský center nenastúpil pre chorobu, predtým odohral 222 stretnutí základnej časti v sérii. McDavid je s 35 bodmi (14+21) najproduktívnejším hráčom kanadského tímu.

Sumáre NHL

pondelok

New Jersey - Tampa Bay 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Góly: 32. Jakovlev (Vatanen, Noesen) - 14. Kučerov (Point, McDonagh), 20. Point (Kučerov, Hedman), 29. T. Johnson (McDonagh, Kučerov), 33. Gourde (Stamkos, Palát), 41. Stamkos (Point, Kučerov)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 18:49 min, 0+0, +1, 2 strely, 4 "hity"

Nashville - Buffalo 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Góly: 17. Ellis (Josi, Johansen), 37. Fiala (C. Smith, Ekholm) - 26. S. Reinhart

Dallas - Edmonton 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Góly: 11. Dickinson (Janmark, B. Ritchie), 42. B. Ritchie (Janmark), 48. Jamie Benn (Bayreuther, Radulov), 58. Lindell - 55. Khaira (Draisaitl, Wideman)

