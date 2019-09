Video: Černák pomohol ukončiť víťaznú šnúru Buffala, kanonier Laine sa zapísal do histórie NHL

BRATISLAVA 30. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Erik Černák prispel asistenciou k triumfu Tampy Bay na domácom ľade nad Buffalom 5:4 vo štvrtkovom stretnutí NHL. Pre 21-ročného obrancu tu bol štvrtý bod v aktuálnej sezóne v deviatich stretnutiach zámorskej profiligy.

Rodák z Košíc absolvoval necelých 17 min a pripísal si aj jeden mínusový bod, brankára hostí ohrozil 3 pokusmi. Sám zablokoval 1 strelu súpera a pomohol Tampe Bay ukončiť sériu desiatich triumfov Buffala po sebe. Víťazný zásah Lightning dosiahol v 55. min útočník Cedric Paquette, pritom Sabres do tretej tretiny vstúpili s jednogólovým vedením

Jarošove okteto

Slovenský obranca Christián Jaroš rozdal až osem "hitov" a pomohol Ottawe k domácemu víťazstvu nad New Yorkom Rangers 3:0. Okteto "bodyčekov" 22-ročného beka bolo suverénne najviac spomedzi všetkých aktérov zápasu.

Rodák z Košíc a Černákov bratranec odohral 13:39 min, ale nebodoval. Na triumfe Senators sa výraznou mierou podieľal brankár Craig Anderson, ktorý kryl všetkých 27 striel hostí a vyhlásili ho za druhú hviezdu duelu.

"Bol to jeden z mála zápasov, kde sme ´makali´ celých 60 minút. Už sme veľakrát ukázali svoje kvality v ofenzíve i defenzíve, ale teraz sme to konečne predviedli počas celého zápasu," povedal podľa nhl.com skúsený 37-ročný brankár.

V drese víťazného tímu si po dva body za gól a asistenciu pripísali Matt Duchene i Drake Batherson. "Ottawa si zaslúžila zvíťaziť. Síce sme mali puk dosť často na našich hokejkách, ale súper hral rozumne a tvrdo, zaslúži si pochvalu. Hrali výborne v ofenzíve, bolo to pre nás náročné," uviedol švédsky gólman Rangers Henrik Lundqvist.

100 gólov Patricka Laina

Hviezdny fínsky kanonier Patrick Laine sa podieľal dvoma gólmi na triumfe Winnipegu nad Chicagom 6:5. Stal sa štvrtým najmladším hráčom v histórii NHL, ktorý strelil v základnej časti zámorskej profiligy aspoň 100 gólov. Podarilo sa mu to vo veku 20 rokov a 224 dní.

V nižšom veku nastrieľali 100 gólov Wayne Gretzky, Jimmy Carson a Brian Bellows. Laine všetky doterajšie zásahy dosiahol v drese Jets. Laine zároveň ako prvý v tejto sezóne pokoril hranicu 20 gólov a s 21 zásahmi je na čele tabuľky strelcov pred 19-gólovými Davidom Pastrňákom a Jeffom Skinnerom.

"Vedel som, že to príde. Keď na sebe poctivo pracujete, v určitom bode ste za to odmenený. Teraz sa pokúsim pokračovať a čo najskôr sa posunúť na hranicu 200 gólov," zhodnotil rodák z Tampere.

Pod triumf Jets sa výrazne – hetrikom podpísal aj 22-ročný dánsky útočník Nikolaj Ehlers. "V obrane to možno nebolo najlepšie, ale celkovo sa zlepšujem. Dnes prišla odmena. Ak veríte, že to bude lepšie, tak to raz príde," zhodnotil Ehlers.

Sumáre NHL štvrtok Boston – New York Islanders 2:1 po sam. nájazdoch (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0, 1:0) Góly: 33. Marchand (Pastrňák, Krug), rozhod. sam. nájazd: Donato – 13. A. Lee (Barzal, Mayfield) Columbus – Minnesota 4:2 (1:1, 3:1, 0:0) Góly: 14. Hännikäinen (Riley Nash, D. Savard), 22. Atkinson (Wennberg, Dubois), 25. Riley Nash (Werenski, S. Jones), 32. Panarin (Dubois, Harrington) – 8. Mikael Granlund (E. Staal), 33. Parise (M. Koivu, Niederreiter) Ottawa – New York Rangers 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Góly: 3. Batherson (Duchene, Lajoie), 15. Pääjärvi (Z. Smith, Pyatt), 37. Duchene (Batherson, Dzingel) Christián Jaroš (Ottawa) 13:39 min, 8 "hitov" Tampa Bay – Buffalo 5:4 (3:2, 0:1, 2:1) Góly: 3. Girardi (Killorn, Hedman), 11. Killorn (J. T. Miller), 16. Kučerov (B. Point, ČERNÁK), 45. Stamkos (Hedman, Kučerov), 55. Paquette (Sergačov, Palát) ´– 9. Ristolainen (Ristolainen, Elie), 10. S. Reinhart (Eichel, Bogosian), 26. S. Reinhart (Eichel, C. Nelson), 43. T. Thompson (Mittelstadt) Erik Černák (Tampa Bay) 16:59 min, 0+1, -1, 3 strely na bránku, zablokoval 1 strelu súpera Nashville – Arizona 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Góly: 22. Keller (Schmaltz, Galchenyuk), 40. Schmaltz (Ekman-Larsson), 52. Richardson (Hinostroza, Hjalmarsson) Winnipeg – Chicago 6:5 (2:2, 2:1, 2:2) Góly: 2. Laine (Trouba, Scheifele), 4. Ehlers (Wheeler, Scheifele), 22. Ehlers (Wheeler, Schilling), 22. Trouba (Scheifele, Wheeler), 42. Laine, 50. Ehlers – 4. Krüger (Martinsen, Anisimov), 9. Hayden (Kämpf, E. Gustafsson), 30. Rutta (Kämpf), 54. Kahun (Hayden), 58. Anisimov (P. Kane, DeBrincat) Edmonton – Los Angeles 3:2 (2:2, 0:0, 1:0) Góly: 2. Puljujärvi (Caggiula, Nugent-Hopkins), 10. Chiasson (Draisaitl, Klefbom), 58. Klefbom (Nugent-Hopkins, McDavid) – 14. D. Brown (Kopitar, Iafallo), 20. J. Carter (Kopitar, Doughty) Vancouver – Vegas 3:4 (1:1, 0:1, 2:2) Góly: 10. Boeser (E. Pettersson), 43. Edler (Horvat, Schaller), 49. Boeser (Gagner, Horvat) – 14. Carrier (Reaves, Bellemare), 24. Pacioretty (Marchessault, R. Smith), 42. Pacioretty (Eakin, Tuch), 54. W. Karlsson (R. Smith)





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !