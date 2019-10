Video: Černák a Jaroš sa v príprave NHL tešili z triumfu, Daňo a Pánik zbierali mínusky

NEW YORK 28. septembra (WebNoviny.sk) - Štyria slovenskí hokejisti zasiahli do štvrtkových prípravných zápasov pred novou sezónou NHL. Ani jeden nebol produktívny, ale obrancovia Erik Černák a Christián Jaroš so svojimi tímami zvíťazili a pozbierali plusové body.

Tampa Bay zvíťazila nad Floridou 6:2 a Černák si pripísal tri strely a dva plusové body. Jarošova Ottawa zdolala Chicago 2:1 a 22-ročný Slovák dve strely zablokoval a zápas ukončil s jednou pluskou na konte.



Mužstvá útočníkov Marka Daňa a Richarda Pánika neboli úspešné. Daňo bol pri prehre Winnipegu s New Jersey 3:5 a mal 1 strelu, 2 "hity" a 1 mínusku. Pánik odohral 18:33 min s údajmi 2 strely, 1 "hit", 1 zablokovaná strela, 2 mínusky pri prehre Arizony v Edmontone 2:3 po predĺžení. Rozhodol o nej Connor McDavid.

Švédsky obranca Erik Karlsson odohral prvý zápas po svojom . Za vyše 25 minút na ľade si pripísal asistenciu na gól aj plusový bod, ale Sharks podľahli Calgary Flames 3:4.

NHL - prípravné zápasy

štvrtok

Philadelphia - New York Rangers 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

Tampa Bay - Florida 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

* Erik Černák (Tampa Bay) 3 strely, 2 plusové body

Winnipeg - New Jersey 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

* Marko Daňo (Winnipeg) odohral 14:02 min, 1 strela, 2 "hity", 1 mínuska

Chicago - Ottawa 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

* Christián Jaroš (Ottawa) odohral 14:55 min, 2 zablokované strely, 1 pluska

Edmonton - Arizona 3:2 po predĺž. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

* Richard Pánik (Arizona) odohral 18:33 min, 2 strely, 1 "hit", 1 zablokovaná strela, 2 mínusky

San Jose - Calgary 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)

