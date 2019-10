Video: Cehlárik strelil dva góly pri svojej tohtosezónnej premiére v NHL, skóroval aj Pánik

PHILADELPHIA 17. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Bostonu Bruins Peter Cehlárik strelil pri sezónnom debute v zámorskej NHL dva góly. Dvadsaťtriročnému krídelníkovi sa to podarilo v stredajšom stretnutí Bruins s Philadelphiou Flyers (3:4).

Cehlárika vychválil aj tréner Cassidy

Žilinský rodák nastúpil v druhom útoku s Davidom Krejčím a Jakom DeBruskom, gólovo sa presadil v 10. a 59. min. Celkovo odohral v dueli 17:40 min, pripísal si aj dva plusové body, dve trestné minúty a dve strely. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu.

"Cehlárik bol excelentný. Núti nás premýšľať, prečo sme ho nepovolali do prvého tímu už oveľa skôr," chválil ho kouč "medveďov" Bruce Cassidy po meraní síl. "Nechceme sa však nechať uniesť. Počkajme istý čas a uvidíme, či dobre zapadá do tímu," dodal kanadský tréner.

Cehlárik sa dočkal povolania do prvého tímu Bruins v utorok. Slovenský krídelník odohral prvú polovicu sezóny v nižšej AHL, kde bol s 29 bodmi (10+19) v 37 stretnutiach najproduktívnejším hráčom rezervného tímu Bostonu. V NHL predtým absolvoval len 17 zápasov so ziskom štyroch bodov (1+3). Jedenásť z nich absolvoval v ročníku 2016/2017, keď si do štatistík zapísal dve asistencie. V minulej sezóne pridal ďalších šesť duelov s bilanciou jeden gól a jedna prihrávka.

Chára s mínusovým bodom

V dueli Philadelphie s Bostonom sa predstavili aj ďalší dvaja slovenskí hokejisti. Brankár Jaroslav Halák odchytal celý zápas a inkasoval štyri góly z devätnástich striel.

Kapitán Bruins, obranca Zdeno Chára, odohral 16:18 min bez zápisu do kanadského bodovania. Pripísal si jeden mínusový bod a vyslal na brankára Flyers jednu strelu. "Som frustrovaný. V tretej tretine som mal urobiť aspoň jeden dôležitý zákrok, ale nepodarilo sa mi to," povedal Halák.





Hrdinom "letcov" bol v meraní síl Sean Couturier, ktorý strelil hetrik. Pre kanadského centra to bol prvý trojgólový zápas v základnej časti NHL, predtým sa mu podarilo streliť dva hetriky v play-off. "Veľké víťazstvo. Začíname ukazovať náš charakter a vyspelosť," zhodnotil Couturier.

Z triumfu svojho tímu sa tešil aj Jaroš

Flyers podržal aj 20-ročný brankár Carter Hart, ktorý zneškodnil 39 striel Bruins. Kapitán "letcov" Claude Giroux si v zápase pripísal 500. asistenciu v kariére. Stal sa druhým hráčom v histórii Flyers, ktorému sa to podarilo.

Ottawa zdolala Colorado 5:2. Slovenský obranca Christián Jaroš odohral 16:16 min bez bodového zisku. Rozhodcovia mu udelili štyri trestné minúty, vyslal dve strely na brankára "lavín" a rozdal tri bodyčeky.





Arizona ukončila sedemzápasovú víťaznú sériu San Jose a triumfovala 6:3. Slovenský útočník Richard Pánik k tomu prispel jedným gólom. Martinský rodák sa presadil už v 5. min duelu v oslabení, bol to jeho desiaty presný zásah v sezóne.

Sumáre NHL

streda

Ottawa - Colorado 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Góly: 23. B. Tkachuk (Tierney, Dzingel), 24. Mark Stone (Ceci), 30. Dzingel (Chabot, Duchene), 48. Duchene (Z. Smith), 59. Duchene - 39. Zadorov (MacKinnon, Rantanen), 57. MacKinnon (Barrie, Rantanen)

Christián Jaroš (Ottawa) odohral 16:16 min, 0+0, 4 trestné minúty, 2 strely, 3 "hity"

Philadelphia - Boston 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Góly: 13. Lindblom (Giroux, Provorov), 26. Couturier (Voráček, Sanheim), 27. Couturier (Simmonds, Giroux), 56. Couturier (Lindblom, Provorov) - 5. Pastrňák (Krug, Marchand), 10. CEHLÁRIK (DeBrusk, David Krejčí), 59. CEHLÁRIK (Marchand, Krug)

Peter Cehlárik 17:40 min, 2+0, +2, 2 trestné minúty, 2 strely, III. hviezda zápasu

Zdeno Chára 16:18, 0+0, -1, 1 strela

Jaroslav Halák (všetci Boston) odchytal celý zápas, 15/19, úspešnosť 78,9%

Calgary - Buffalo 3:4 po predĺžení (1:0, 0:1, 2:2 - 0:1)

Góly: 20. J. Gaudreau (E. Lindholm, Giordano), 47. M. Tkachuk (E. Lindholm, J. Gaudreau), 52. Hanifin (Monahan, Andersson) - 30. Rodrigues (Mittelstadt), 48. Dahlin (Reinhart, Eichel), 51. McCabe, 62. Eichel (Ristolainen)

Arizona - San Jose 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Góly: 3. Crouse (M. Kempe), 5. PÁNIK, 26. Fischer (Ľubuškin, Weal), 28. Ekman-Larsson (Keller, Fischer), 59. Galchenyuk, 60. Archibald (Crouse) - 7. Labanc (Dillon, Braun), 31. E. Kane (Labanc), 56. Couture (E. Karlsson, Labanc)

Richard Pánik (Arizona) 18:06 min, 1+0, 2 trestné minúty, 3 strely

Vancouver - Edmonton 2:3 po sam. nájazdoch (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 9. Sutter (B. Hutton, Markus Granlund), 30. Markus Granlund (Schaller) - 8. Khaira (Nugent-Hopkins), 20. McDavid (Draisaitl, Nugent-Hopkins), rozhodujúci sam. nájazd: Chiasson





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !