Video: Carolina rozdrvila Ottawu a Washington s Pánikom vyrovnal na 3:3, rozhodli až nájazdy

12.11.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista Richard Pánik po dlhšom zranení naskočil do zostavy Washingtonu, ale nebol to víťazný návrat. Momentálne najlepší tím NHL doma prehral s Arizonou 3:4 po samostatných nájazdoch. Hráči Capitals aj vďaka dvom gólom Jevgenija Kuznecova vyrovnali z 0:3 na 3:3, ale napokon aj tak nepredĺžili sériu šiestich víťazstiev. V nájazdoch bol strelcom rozhodujúceho gólu Coyotes Nick Schmaltz. Arizona zvíťazila po predchádzajúcich troch prehrách.

"V prvých dvoch tretinách sme nehrali to, čo sme chceli. Klobúk dolu pred hráčmi, že v tretej tretine sme dokázali vyrovnať a nakoniec získali so šťastím bod," uviedol tréner Washingtonu Todd Reirden na oficiálnom webe NHL.

Pánik si pripísal "plusku"

Pánik odohral väčšinu zápasu proti svojmu predchádzajúcemu zamestnávateľovi v treťom útoku Capitals po boku Chandlera Stephensona a Larsa Ellera. Slovenský krídelník strávil na ľade 10:47 min, rozdal dva bodyčeky a na konci mal plusový bod. Stále platí, že v tomto ročníku NHL ešte nemá na konte kanadský bod. Dvadsaťosemročný martinský rodák vynechal 10 zápasov pre zranenie v hornej časti tela, v súťažnom zápase bol prvýkrát od 15. októbra.

"Nemôžem sa dočkať. Bola to dlhá cesta, ale už som stopercentne v poriadku. Som pripravený naskočiť na idúci vlak. Sústredím sa na to, aby som konečne bodoval. Lebo začiatok sezóny som nemal dobrý," povedal Richard Pánik ešte pred zápasom, cituje ho portál russianmachineneverbreaks.com.

Slovenský krídelník v rozhovore priznal, že na takmer mesiac ho vyradilo z hry zranenie ramena po zrážke so spoluhráčom Jonasom Siegenthalerom. "Nevidel ma a v nešťastnej pozícii ma zasiahol do ramena. Bola to smola," objasnil Pánik nešťastný moment.

Puk trafil vo vzduchu

Hokejisti Caroliny štýlovo ukončili štvorzápasovú sériu bez víťazstva. Na domácom ľade prevalcovali hráčov Ottawy 8:2. Fínsky útočník Sebastian Aho strelil dva góly, kanadský obranca Joel Edmundson mal na konte gól aj dve asistencie.

Prvý gól dosiahol Aho v nájazde počas oslabenia svojho tímu, zvyšoval ním na 3:0. Aj druhý jeho zásah stál za to. Gól na 6:1 strelil tak, že puk odrazený od zadného mantinelu trafil golfovým úderom vo vzduchu a ten skončil za chrbtom brankára hostí.

"Mal v sebe herný zápal počas celého zápasu. Myslím si, že celé naše mužstvo ho dnes malo. Bolo príjemné vidieť ako bol odmenený za svoj výkon," uviedol tréner Caroliny Rod Brind´Amour o Sebastianovi Ahovi.

NHL - výsledky

pondelok:

Washington - Arizona 3:4 po sam. nájazdoch (0:1, 1:2, 2:0 - 0:0, 0:1)

Richard Pánik (Washington) odohral 10:47 min, 2 "hity", 1 plusový bod

Carolina - Ottawa 8:2 (2:0, 3:1, 3:1)





