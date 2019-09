Video: Brankár SSC Neapol Ospina skolaboval počas zápasu a zostal nehybne ležať na trávniku

NEAPOL 17. marca (WebNoviny.sk) - Kolumbijský brankár SSC Neapol David Ospina bol hospitalizovaný na klinike Pineta Grande po nedeľňajšom domácom zápase najvyššej talianskej futbalovej súťaže proti Udinese.

Tridsaťročný gólman sa na začiatku stretnutia zrazil so súperovým hráčom Ignaciom Pussettom, pričom dostal úder do hlavy. V zápase chcel pokračovať, no v 41. min zostal nehybne ležať na trávniku.

Okamžite k nemu pribehli lekári a následne ho previezli do miestnej nemocnice, kde by mal absolvovať vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Účastník dvoch majstrovstiev sveta je v Neapole na ročnom hosťovaní z londýnskeho Arsenalu, za ktorý odchytal 27 ligových zápasov.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !