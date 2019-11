Video: Bottas v bariére a Hamilton mimo pódia, Veľká cena Nemecka bola pre Mercedes hotový Armageddon

29.7.2019 (Webnoviny.sk) - Mala to byť oslava 125 rokov účinkovania značky Mercedes vo svete motošportu. Až do kvalifikácie išlo všetko podľa plánu a historicky "nastylovaný" tím rozdával úsmevy na všetky strany.

Samotná Veľká cena Nemecka už ale "strieborným šípom" vôbec nevyšla a v premenlivých podmienkach skončili ďaleko za stupňami víťazov.

"Bol to zlý deň a zlý víkend. Neviem, čo viac k tomu povedať. Je to pravdepodobne najhorší deň v mojej kariére za veľmi dlhý čas," vyjadril sa Lewis Hamilton v rozhovore pre televíziu Sky Sports.

Hamilton sa roztočil v zákrute číslo 16

Britský pilot mal veľmi dobrý štart a pohodlne si držal prvú pozíciu. V 29. kole sa však v poslednej zákrute číslo 16 roztočil, poškodil svoj monopost a k tomu ešte dostal päťsekundovú penalizáciu za zlý nájazd do boxov.

"Som iba človek a urobil som chybu. Dnes to bola kombinácia zlých okolností. Pre nás je to veľké sklamanie, pretože sme dlho viedli a kontrolovali preteky," cituje Hamiltona britský The Guardian.

Lewis Hamilton pôvodne skončil mimo bodov na 11. mieste, ale po udelení 30-sekundových penalizácii obom jazdcom tímu Alfa Romeo (Kimi Räikkönen a Antonio Giovinazzi) poskočil na deviatu pozíciu. Naďalej tak platí, že pokiaľ prešiel cieľom, tak naposledy nebodoval na okruhu vo Valencii v roku 2013.

Bottas nezvládol rýchlu prvú zákrutu

Na jeho výkone sa mohlo prejaviť aj prechladnutie. „Počas celého víkendu nebol zdravotne fit. Urobil však všetko preto, aby skončil na dobrej pozícii. Nemôžete byť na tom fyzicky najlepšie, keď ste chorý niekoľko dní,“ skonštatoval šéf tímu Mercedes Toto Wolff.

Jubilejné 200. preteky Mercedesu vo formuly 1 označil Wolff za „Armageddon“. Fín Valtteri Bottas bol na tom lepšie než Hamilton, bojoval o pódium, ale sedem kôl pred koncom nezvládol rýchlu prvú zákrutu a svoj monopost nasmeroval do bariéry.

Paradoxom je, že päťnásobný majster sveta napriek nevydarenej daždivej veľkej cene ešte zvýšil svoj náskok v poradí šampionátu. Aktuálne má pred tímovým kolegom k dobru 41 bodov. Mrzieť ho však môže fakt, že v histórii Veľkej ceny Nemecka sa neosamostatnil na prvej priečke a rovnako ako Michael Schumacher má na konte štyri víťazstvá.

Desiatky zastávok v boxoch

Dráma na okruhu v Hockenheime priniesla kvôli premenlivým podmienkam až 78 zastávok v boxoch a celkovo sedem pretekárov nevidelo cieľ.

Perfektný víkend má za sebou Max Verstappen, ktorý okrem víťazstva získal aj bonusový bod určený autorovi najrýchlejšieho kola pretekov. „Je to úžasné víťazstvo. Veľmi som si preteky užil. Podmienky boli ťažké, spravil som jednu otočku o 360 stupňov, no snažil som sa zostať sústredený. Pre to, aby som zostal vpredu bolo dôležité nespraviť príliš veľa chýb,“ povedal Holanďan pre oficiálny web formuly 1.

Vďaka spomenutej penalizácii pilotov Alfy Romeo získal prvý bod v sezóne tím Williams, zásluhou navrátilca Roberta Kubicu. Poliak bodoval prvýkrát od pretekov v Abú Zabí z roku 2010. Tím Williams prerušil bodové suchoty trvajúce od minuloročnej Veľkej ceny Talianska, keď desiaty skončil Sergej Sirotkin. Obrovskú radosť neskrýval ani 25-ročný Rus Daniil Kvjat, ktorý sa dočkal tretieho pódiového umiestenia v F1.

