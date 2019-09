Video: Borussia Dortmund zakopla o nováčika I. bundesligy, Bayern môže ohroziť Mönchengladbach

DÜSSELDORF 19. decembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti Borussie Dortmund utrpeli prvú prehru v aktuálnom ligovom ročníku a len druhú v rámci 24 súťažných zápasov tejto sezóny.

Zverenci Luciena Favreho v pozícii lídra bundesligovej tabuľky prekvapivo zaváhali na trávniku Fortuny Düsseldorf, ktorá bojuje o záchranu medzi nemeckou elitou. Domáci triumfovali 2:1 vďaka presným zásahom Dodiho Lukebakia a Jean Zimmera, za hostí sa v závere presadil Paco Alcácer.

Zlepšená forma hráčov

"Je to pekné, že sa nám ako prvým podarilo zdolať Dortmund. Stále sú to však pre nás len tri body do tabuľky," povedal tréner Düsseldorfu Friedhelm Funkel, ktorého môže tešiť zlepšená forma jeho zverencov.

Nováčik najvyššej nemeckej súťaže sa po dvoch víťazstvách za sebou odlepil z dna tabuľky a posunul sa mimo zostupovej zóny na pätnáste miesto so ziskom pätnástich bodov.

Borussia naopak zostáva neohrozene na prvej priečke, ale jej náskok pred Mönchengladbachom sa zmenšil na šesť bodov. "Náš tím je veľmi mladý, a tak sa každý deň učíme niečo nové. V každom prípade sme zvládli úvodnú polovicu sezóny vynikajúco," vyjadril sa tréner Dortmundu Favre.

Súboj Bayernu s Lipskom

Švajčiarsky odborník teraz musí pripraviť svoje mužstvo na záverečný duel pred zimnou bundesligovou prestávkou. V piatok 21. decembra o 20.30 h je na programe súboj prvého s druhým, keď Dortmund v dueli dvoch Borussií privíta na vlastnom trávniku Mönchengladbach.

V závetrí za vedúcou dvojicou sa nachádzajú ďalší dvaja ašpiranti na majstrovskú trofej - Bayern Mníchov a Lipsko. Práve tieto dva tímy na seba natrafia v rámci stredajšieho duelu 16. kola.

Bavori budú mať výhodu domáceho prostredia a v prípade víťazstva sa môžu bodovo dotiahnuť na druhý Mönchengladbach. Ak však uspejú hostia, dostanú sa pred Mníchovčanov na tretiu pozíciu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !