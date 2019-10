Video: Bola to moja chyba, hovorí Wout van Aert o páde v časovke Tour de France 2019

23.7.2019 (Webnoviny.sk) - Mnohí cyklistickí odborníci ho považujú za možného vyzývateľa Petra Sagana v súboji o zelený dres na Tour de France. Belgičan Wout van Aert naznačil svoj potenciál už pri svojom debute, keď vyhral desiatu etapu s cieľom v Albi. Z Francúzska si však odniesol aj trpké spomienky, pretože pre pád v individuálnej časovke musel predčasne z najväčších cyklistických pretekov sveta odstúpiť.

Išiel na svoj limit

Pred časovkou na 27 kilometrov bol Van Aert v pozícii favorita. Boj proti chronometru ovládol na belgickom národnom šampionáte a konkurenciu doslova deklasoval aj počas júnových pretekov Critérium du Dauphiné, ktoré boli generálkou na Tour. V piatok 19. júla to ale nebol jeho deň.

"Nebola to moja najlepšia časovka, nemal som dobré nohy. Vedel som, že to nebude jednoduché pre stúpania, ktoré boli na trati. Posledná časť bola rovina. Mathieu Heijboer (športový riaditeľ Jumbo-Visma, pozn.) mi povedal, aby som zrýchlil, pretože pretekári, ktorí štartovali po mne, boli rýchlejší. Išiel som na svoj limit," povedal Van Aert v rozhovore, ktorý na svojom YouTubovom profile zverejnil server Velon.

Bokom trafil bariéru

"Vedel som, že na nej môžem získať nejaký čas. Išiel som veľmi rýchlo a bokom som trafil bariéru. Bola to moja chyba, ale tiež som rozmýšľal nad tým, ako mohla byť bariéra lepšie pripravená. Možno bola zle pripevnená, neviem. Organizátori to mohli spraviť bezpečnejšie," povedal rodák z mesta Herentals, ktorý sa v druhý deň Tour de France veľkou mierou podieľal na triumfe tímu Jumbo-Visma v tímovej časovke.

"Potom, ako som spadol, bolo okolo mňa veľa paniky. Chcel som naskočiť späť na bicykel, Mathieu mi však povedal, aby som zostal ležať. Potom som cítil bolesť viac a viac. Pamätám si, že cesta bola veľmi horúca. Mathieu tiež hovoril, aby som sa nepozeral na moju nohu. Keď sa ma lekár pýtal, či som pri vedomí, a viem hýbať nohami, vedel som, že to bude vážne," opisoval prvé sekundy po páde trojnásobný svetový šampión cyklokrose.

Niekoľko hodín po spomenutom páde 24-ročného Belgičana operovali a podľa lekárov zákrok sa vydaril. Účasť na Tour de France bola detským snom Wouta van Aerta, o to ťažšie sa mu z Francúzska odchádzalo. "Bude to náročné pozerať sa na chalanov iba z televízie. Som veľmi sklamaný, že som Tour opustil takto. Na druhej strane, počas prvých dvoch týždňov sme odviedli výbornú prácu. Mojim cieľom bolo prísť do Paríža, čo sa však nepodarilo."

