Video: Bayern v Lige majstrov nadelil Benfice „päťku“, Lewandowski dosiahol významný míľnik

MNÍCHOV 28. novembra (WebNoviny.sk) - Aj päťnásobný európsky klubový šampión Bayern Mníchov už má "v suchu" miestenku v jarnom osemfinále futbalovej Ligy majstrov 2018/2019.

"Die Roten" získali definitívu v utorňajšom dueli E-skupiny proti portugalskej Benfice Lisabon, ktorú prekonali rozdielom triedy 5:1. Pred decembrovými záverečnými zápasmi "éčka" zostáva vyriešiť iba otázku, či sa víťazom skupiny stane Bayern (momentálne 13 bodov, pozn.) alebo holandský Ajax Amsterdam (11).

Tréner Kovač bol pod tlakom

V Allianz Arene bol pod tlakom najmä tréner Mníchovčanov Niko Kovač, ktorého zverenci sú v nemeckej I. bundeslige až na 5. pozícii a v ostatnom ligovom dueli doma iba remizovali s Fortunou Düsseldorf (3:3).

Čoraz hlasnejšie sa tak v médiách špekulovalo o možnom konci 47-ročného Chorváta na lavičke Bavorov. "Bol som úprimne šťastný aj za neho. Patrí medzi nás. Po horkom sklamaní zo soboty bolo dôležité postaviť sa opäť na nohy," povedal podľa agentúry AP Holanďan Arjen Robben, ktorý spoločne s Robertom Lewandowským režíroval víťazstvo Bayernu.

Obaja sa dvakrát zapísali do listiny strelcov a dosiahli zaujímavé strelecké méty. Robben sa stal druhým holandským futbalistom s aspoň 30 gólmi v LM po Ruudovi van Nistelrooyovi (56). Dvoma "trefami" proti Benfice prekonal 29-gólových krajanov Patricka Kluiverta a Roya Makaaya.

Lewandowski pokoril hranicu 50 gólov

Ešte významnejší míľnik zaznamenal Lewandowski. Poľský kanonier iba ako 7. hráč histórie LM pokoril hranicu 50 zásahov, aktuálne má na konte 51 gólov. Dokázal to v 77. dueli v tejto súťaži, rýchlejšie to zvládli iba spomenutý Van Nistelrooy (62) a Lionel Messi (66).

"Samozrejme, atmosféra v tíme v období krízy je trošku horšia ako vtedy, keď víťazíme. Je to úplne logické," poznamenal útočník Bayernu Thomas Müller.

"Dnes nám fungovalo úplne všetko - dobre sme bránili, využívali šance a aj prihrávky boli lepšie ako obvykle. Počas celých 90 minút sme hrali tak, ako si to predstavujem. Možno to vyznie zvláštne, ale vo veľkých zápasoch vieme ukázať, čoho sme schopní. Na druhej strane v duelov proti menším tímom nedokážeme zahrať naplno. Dúfajme, že to bol prvý krok správnym smerom," skonštatoval Niko Kovač podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA).

