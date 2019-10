Video: Bartyová v Miami eliminovala podanie Kvitovej, obrat vo štvrťfinále predviedla Kontaveitová

MIAMI 27. marca (WebNoviny.sk) - Austrálčanka Ashleigh Bartyová a Estónka Anett Kontaveitová utvorili prvú semifinálovú dvojicu na tenisovom podujatí WTA Premier Mandatory Miami Open v americkom Miami.

Kontaveitová (21. nasadená) vo štvrťfinále zdolala Chsieh Su-wej z Taiwanu (27.) 3:6, 6:2, 7:5 a Bartyová (12.) si nečakane poradila s nasadenou trojkou, Češkou Petrou Kvitovou, 7:6 (6), 3:6, 6:2. Tento zápas trval 2:32 h a skončil sa po polnoci miestneho času na Floride.

Bartyová vďaka triumfu po prvý raz v kariére nazrie do prvej desiatky rebríčka WTA. V jeho "online" vydaní je už deviata. "Bol to jeden z mojich dlhodobých cieľov dostať sa do najlepšej desiatky. Proti Kvitovej bolo dôležité eliminovať jej podanie, ktoré má svetové parametre," uviedla Ashleigh Bartyová na webe WTA.

Miami - dvojhra - štvrťfinále

výsledky utorňajších zápasov

Anett Kontaveitová (Est.-21) - Chsieh Su-wej (Taiw.-27) 3:6, 6:2, 7:5

Ashleigh Bartyová (Aus.-12) - Petra Kvitová (ČR-3) 7:6 (6), 3:6, 6:2

stredajší program

Karolína Plíšková (ČR-5) - Markéta Vondroušová (ČR)

Simona Halepová (Rum.-2) - Čchiang Wang (Čína-18)





