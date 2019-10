Video: Barcelona sa teší z triumfu a Messi zo 103 gólov, kouč Valverde pochválil aj jeho priamy kop

BARCELONA 19. septembra (WebNoviny.sk) - Parádne zatočený priamy kop ľavačkou, neskôr pohotový halfvolej rovnakou nohou a napokon rutinérske zakončenia povedľa vybiehajúceho brankára pravačkou.

Hetrik číslo osem v podaní Lionela Messiho v Lige majstrov bol základom suverénneho vstupu FC Barcelona do skupinovej fáze tejto "milionárskej" európskej klubovej súťaže.

Messi vedie v počte dosiahnutých hetrikov

Messi sa dostal na hranicu 103 gólov a skóroval v štrnástej sezóne LM v neprerušenej sérii. V dlhoročnom súboji na diaľku s Cristianom Ronaldo síce v počte gólov výrazne zaostáva (103-120), ale v dosiahnutých hetrikoch už vedie Argentínčan nad Portugalčanom 8:7.

"Messi robí rutinne veci, ktoré sú pre iných výnimočné. Jeho priamy kop bol majstrovské dielo. Navyše prišiel v čase, keď sme po úvodnej polhodine už potrebovali skórovať a odomknúť tento zápas. Aj za stavu 1:0 to však bolo nebezpečné, hostia hrozili z protiútokov. Pokoj na naše kopačky prišiel až s druhým gólom. Vtedy sme už hrali lepšie," zamyslel sa tréner FC Barcelona Ernesto Valverde v rozhovore pre televízny kanál Ligy majstrov.

Podľa Rakitiča úspešne vstúpili do sezóny

Katalánci predĺžili domácu sériu bez prehry v LM na 27 zápasov, až 25 z nich bolo víťazných. Tréner PSV Eindhoven Mark van Bommel pred súbojom na Camp Nou vyhlásil, že pôjdu do toho proti vysokému favoritovi, tak ako sú zvyknutí, čiže s ofenzívnym, nie ustráchaným herným prejavom. Výsledkom bola hladká prehra 0:4, ale tri góly inkasovali hostia až v záverečnej štvrťhodinke zápasu. A to hrali Barcelončania od 79. min bez obrancu Samuela Umtitiho, ktorý videl po druhej žltej aj červenú kartu.



"Stále sa učíme napríklad aj to, ako hrať na takých veľkých štadiónoch ako v Barcelone. Vzhľadom na výkon, ktorý sme predviedli, je celkové skóre privysoké," povedal Van Bommel podľa webu UEFA. Za príčinu vysokej prehry označil nedostatok disciplíny v obrane pri prvých dvoch góloch FCB. "Nedostatočne sme prikryli hráčov a nezatvorili priestor. Samozrejme, mali sme proti sebe najlepšieho hráča na svete Messiho," dodal Van Bommel.

Stredopoliar FC Barcelona Ivan Rakitič k úspešnému vstupu do LM podotkol: "Liga majstrov je vždy výnimočná, ale neznamená to, že nechceme dosiahnuť úspechy na domácom ligovom či pohárovom poli. Máme za sebou úspešný vstup do sezóny, ktorá, pevne verím, prinesie pre nás viacero trofejí."

