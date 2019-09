Video: Austrálčania sú znepokojení klimatickými zmenami, východ krajiny zasiahlo sneženie

BRATISLAVA 4. júna (WebNoviny.sk) - Východnú časť Austrálie zasiahlo sneženie. Nevynechalo pritom ani slnečný Queensland. Austrálski meteorológovia hovoria o výnimočnej situácii, keďže v tomto štáte výrazne nesnežilo od roku 2015.

Pre pobrežnú oblasť dlhú približne tisíc kilometrov vydali tiež niekoľko varovaní súvisiacich s počasím. Úrady vyzvali ľudí, aby zostali vo vnútri a vyhli sa tak silnému dažďu s vetrom.

Jún predstavuje v Austrálii začiatok zimy. Krajina má za sebou najteplejšie leto, ktoré prinieslo sucho, záplavy aj požiare. Podľa organizácie Lowy Institute sú Austrálčania v súčasnosti oveľa viac znepokojení klimatickými zmenami ako kedykoľvek predtým v ostatnom desaťročí.

Meteorologický úrad označil sneh v subtropickom, ba dokonca tropickom Queenslande za vzácny úkaz s tým, že štát naposledy zaznamenal podobne výrazné snehové zrážky od roku 2015.

Nasnežilo aj neďaleko mesta Stanthorpe, ktoré leží 220 kilometrov juhozápadne od Brisbane, metropoly Queenslandu. Vrstva snehu pokryla aj oblasť Modrých vrchov, západne od Sydney, čo v lokalite skomplikovalo dopravu.

BBC dodáva, že Austrálčanov dnes klimatické zmeny a výkyvy počasia znepokojujú viac než inokedy za uplynulé desaťročie. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť Lowy Institute.

