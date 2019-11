Video: Atlético Madrid otočilo zápas, v La Lige sa hralo aj sevillské derby

10.11.2019 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Atlética Madrid v 13. kola La Ligy zvíťazili nad Espanyolom Barcelona, a to aj napriek tomu, že od 39. minúty po góle Dardera prehrávali 0:1. Ešte do konca úvodného dejstva vyrovnal Correa a v druhom polčase sa do gólovej listiny zapísali aj Morata a Koke.

Otáčať výsledok museli aj hráči Athletica Bilbao, ktorí po polčase prehrávali s Levante 0:1. Po zmene strán včak Muniain a Capa zariadili, že tri body ostanú doma. Večer bolo na programe aj bitka o Sevillu medzi Realom Betisom a FC.

La Liga 2019/2020 - 13. kolo nedeľa RCD Mallorca - Villarreal 3:1 (2:0) Góly: 13. Lago Junior (z pok. kopu), 24. Rodríguez (z pok. kopu), 53. Kubo - 49. Cazorla (z pok. kopu) Athletic Bilbao - Levante 2:1 (0:1) Góly: 57. Muniain, 88. Capa - 45.+ Postigo Atlético Madrid - Espanyol Barcelona 3:1 (1:1) Góly: 45.+ Á. Correa, 58. Morata, 90.+ Koke - 39. Darder Getafe CF - Osasuna 0:0 Real Betis Sevilla - FC Sevilla 1:2 (1:1) Góly: 45. Loren - 13. Ocampos, 56. L. de Jong

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !