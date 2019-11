Video: AS Rím si v Serie A poradil s Cagliari, Empoli nevydolovalo v Bologni ani bod

RÍM 27. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti Bologne zvíťazili na domácej pôde nad Empoli 3:1 v rámci sobotňajšieho zápasu 34. kola najvyššej talianskej súťaže Serie A.

Do vedenia išli hostia zásluhou Marka Pajača v 17. min, ale Bologna započala obrat po zmene strán v 52. min, keď sa po centri Nicolu Sansoneho presadil nekompromisnou hlavičkou Roberto Soriano.

V 61. min. mali domáci šancu zvýšiť náskok na 2:1, avšak gól Rodriga Palacia neuznali pre tesný ofsajd. Druhý presný zásah zaznamenali futbalisti Bologne v 83. min. zásluhou Riccarda Orsoliniho. Na konečných 3:1 pre domácich upravil Nicola Sansone. Tím z Bologne sa posunul na priebežné 14. miesto ligovej tabuľky a na konte má 37 bodov. Empoli ostalo na 18. mieste.

Futbalisti AS Rím zvíťazili nad súperom z Cagliari v domácom prostredí 3:0. Hneď v úvode stretnutia v 5. min strelil za domácich gól hlavou po rohovom kope Federico Fazio. Druhým presným zásahom prispel už v 8. min Javier Pastore. V druhom polčase mali domáci niekoľko šancí, no až v 86. min sa o tretí presný zásah postaral Alexander Kolarov. Futbalisti AS Rím sa v tabuľke Serie A posunuli na 4. miesto. Cagliari ostalo so 40 bodmi na 10. mieste ligovej tabuľky.

Serie A 2018/2019 34. kolo Bologna - Empoli 3:1 (0:1) Góly: 52. R. Soriano, 83. Orsolini, 90+ Sansone - 17. Pajač AS Rím - Cagliari 3:0 (2:0) Góly: 5. Fazio, 8. Pastore, 86. Kolarov Tabuľka Serie A 1. Juventus Turín 33 28 3 2 67:23 87 - istý majster 2. Neapol 33 20 7 6 62:29 67 3. Inter Miláno 33 18 7 8 51:27 61 4. AS Rím 34 16 10 8 61:46 58 5. AC Miláno 33 15 11 7 47:31 56 6. Atalanta Bergamo 33 16 8 9 66:42 56 7. FC Turín 33 13 14 6 42:29 53 8. Lazio Rím 33 15 7 11 47:35 52 9. Sampdoria Janov 33 14 6 13 53:44 48 10. Cagliari 34 10 10 14 32:47 40 11. Fiorentina 33 8 16 9 47:41 40 12. Sassuolo 33 8 14 11 47:52 38 13. SPAL Ferrara 33 10 8 15 34:47 38 14. Bologna 34 9 10 15 37:48 37 15. Parma 33 9 9 15 34:51 36 16. FC Janov 33 8 10 15 35:52 34 17. Udinese 33 8 9 16 31:47 33 18. Empoli 34 7 8 19 43:66 29 19. Frosinone 33 5 8 20 26:60 23 20. Chievo Verona 33 2 11 20 24:68 14* - istý zostup Pozn.: *Chievu Verona odrátali tri body





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !