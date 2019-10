Video: Argentína na Copa América zdolala Venezuelu, o triumfe Čile rozhodol penaltový rozstrel

29.6.2019 (Webnoviny.sk) - Reprezentanti Argentíny a Čile sa stali ďalšími semifinalistami 46. ročníka juhoamerického futbalového šampionátu Copa América. "Albicelestes" podľa očakávania zdolali v piatkovom štvrťfinálovom dueli Venezuelu 2:0 a medzi štvoricou najlepších narazia na domácu Brazíliu.

Čiľania si udržali šancu na zisk tretieho titulu za sebou, keď po bezgólovom priebehu stretnutia rozhodli o svojom triumfe nad Kolumbiou v penaltovom rozstrele. Ich súperom v semifinále bude úspešnejší z dvojice Uruguaj - Peru.

Argentína mala v súboji jasnú streleckú prevahu

Futbalisti Argentíny mali v súboji s hráčmi Venezuely jasnú streleckú prevahu. Na mladého 21-ročného brankára Wuilkera Faríňeza vyslali sedem pokusov a ďalších sedem minulo priestor medzi troma žrďami.

V 10. min otvoril skóre stretnutia zakončovateľ milánskeho Interu Lautaro Martínez a v 74. min spečatil triumf mužstva okolo hviezdneho Lionela Messi stredopoliar Betisu Sevilla Giovani Lo Celso.

"Nie je to moje najlepšie účinkovanie na Copa América. Nemám taký turnaj, ako som si predstavoval, ale podstatné je, že víťazíme. Zápas proti Venezuele sme od začiatku kontrolovali a po rýchlom prvom góle sme si mohli hrať svoju hru. V druhom polčase súper musel viac útočiť, otvoril nám priestor a my sme to využili," cituje portál ESPN.com 32-ročného Messiho.

Alexis Sánchez posunul Čile do semifinále

Vyrovnanejší priebeh malo druhé piatkové štvrťfinále medzi obhajcami titulu z Čile a Kolumbiou. Hráči "La Roja" diktovali tempo hry, loptu na kopačkách držali až 69 % riadneho hracieho času a systém VAR ich obral o dva presné zásahy.

Po bezgólových deväťdesiatich minútach preto prišli na rad penalty, v ktorých prvých osem strelcov nezaváhalo. V piatej sérii však neuspel kolumbijský obranca William Tesillo a Alexis Sánchez posunul Čile do semifinále.

"Prakticky celý zápas sme dominovali. Bol to z našej strany dobrý výkon, ukázali sme veľa kvality. Dali sme dva góly, ktoré, bohužiaľ, systém VAR anuloval. Zaslúžili sme si vyhrať v riadnom hracom čase, ale nedokázali sme skórovať. Potom však prišli penalty, všetky sme premenili a postúpili ďalej," povedal čilský stredopoliar Arturo Vidal podľa BBC.com.

Čiľania ovládli ostatné dva juhoamerické šampionáty v rokoch 2015 a 2016. V oboch prípadoch narazili vo finále na Argentínu a triumfovali po penaltovom rozstrele. Podobný scenár sa môže zopakovať aj v aktuálnej edícii, ak oba spomenuté tímy zvládnu semifinálové súboje.

Copa América 2019 - štvrťfinále: piatok Venezuela - Argentína 0:2 (0:1) Góly: 10. L. Martínez, 74. Lo Celso Kolumbia - Čile 0:0, 4:5 po pok. kopoch





