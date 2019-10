Video: Angličania po Čechoch vyškolili aj Čiernohorcov, zápas poznačili aj rasistické pokriky

PODGORICA 26. marca (WebNoviny.sk) - Z dvoch stretnutí plný počet šesť bodov a lichotivé skóre 10:1. Takto vyzerá bilancia anglických futbalistov po marcovom vstupe do A-skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

Opäť strelili päť gólov

Po piatkovom suverénnom víťazstve na londýnskom Wembley nad Čechmi (5:0) s veľkým prehľadom triumfovalo štvrté mužstvo z minuloročných MS v Rusku aj v pondelok večer v čiernohorskej Podgorici (5:1). Vôbec prvýkrát od roku 1984 sa tak stalo, že futbalový "Albión" zaznamenal päť a viac gólov vo dvoch dueloch po sebe.

"Čierna Hora bude ťažký protivník pre všetky mužstvá v našej skupine. Ukázali sme však správny prístup a napriek nepriaznivému stavu 0:1 sme to dokázali otočiť. Náš výkon bol veľmi pozitívny a aj pre mňa to bol veľký večer," povedal pre ITV dvojgólový strelec anglického tímu Ross Barkley, ktorý si pripísal aj jednu asistenciu.

Počuli opičie zvuky

Čiernou škvrnou stretnutia na Balkáne boli rasistické pokriky domáceho publika na adresu niektorých anglických reprezentantov tmavšej pleti.

"Ja aj Danny Rose sme počuli opičie zvuky," povedal krídelník FC Chelsea Callum Hudson-Odoi, ktorý sa stal druhým najmladším Angličanom v súťažnom zápase vo veku 18 rokov a 138 dní. Rekordérom je naďalej Wayne Rooney.

"Keď radosť mladého hráča, ktorý odohral fantastický zápas, zatieni niečo také, pre mňa je to sklamanie. Podobné správanie je neprijateľné," poznamenal anglický kouč Gareth Southgate.

Hudson-Odoi priznal, že sa o rasizme vo futbale rozprával s Raheemom Sterlingom a spomenutým Dannym Rosom.

"Oni dvaja mi povedali: ´Pozri sa, vo futbale vždy budú takéto veci. Ľudia budú na teba hrubí a kričať slová, ktoré nikto nechce počuť. Niekedy to musíš pustiť z hlavy.´ Zároveň si však myslím, že toto by sa vo futbale nemalo stávať. Každý by si mal zápas vychutnať. Dúfajme, že to UEFA vyrieši," doplnil Hudson-Odoi.

