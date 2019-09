Video: Andreescová je prvá tínedžerka v semifinále US Open po 10 rokoch, o finále sa pobije s Bencicovou

5.9.2019 (Webnoviny.sk) - Tenisový US Open s určitosťou zažije aspoň jednu premiérovú grandslamovú finalistku. Dve zo štyroch semifinalistiek dvojhry žien sa do tejto neskorej fázy turnaja dostali po prvý raz a v semifinále si zahrajú proti sebe.

Po multišampiónke Serene Williamsovej a Ukrajinke Eline Svitolinovej postúpili medzi najlepšie štyri hráčky aj Švajčiarka so slovenskými rodičmi Belinda Bencicová a Kanaďanka s rumunskými rodičmi Bianca Andreescová.

Dosiaľ bolo jej stropom štvrťfinále práve na US Open pred piatimi rokmi.

Bencicová sa vráti do top 10 rebríčka

K postupu do semifinále si Bencicová pribalila aj návrat do Top Ten rebríčka WTA prvýkrát od júna 2016. Jeho virtuálna verzia ju uvádza už na ôsmej priečke, pred US Open bola 22-ročná rodáčka z Flawilu dvanásta. Predtým najvyššie siedma.

"Tvrdo som pracovala, aby som to dosiahla. Nie je to tak, že som si to nikdy nevedela predstaviť. Milujem víťazstvá. Je to ten najlepší pocit na svete, keď zdvihnete ruky po premenenom mečbale. Je to dôvod toho, prečo hráme tenis. Na druhej strane prehra je zasa ten najhorší pocit. Zo všetkého najviac mám najradšej, keď sa mi hra darí podľa predstáv a prináša to výsledky," zamyslela sa Bencicová na pozápasovej tlačovej konferencii po triumfe nad Vekičovou.

Jej semifinálová súperka Bianca Andreescová ešte nemá 20 rokov a pred US Open nebola na grandslamovom turnaji ďalej ako v 2. kole. V New Yorku dokonca debutuje v hlavnej súťaži a zatiaľ jej to ide nad očakávania. Vo štvrťfinále svoju životnú formu pretavila do víťazstva nad Belgičankou Elise Mertensovou 3:6, 6:2, 6:3. Andreescová síce premenila len 4 zo 16 brejkových príležitostí, ale vo víťazných úderoch súperku jasne prevýšila (40-22).

Andreescová napodobnila Wozniacku

Poslednou tínedžerkou v semifinále US Open pred Andreescovou bola presne pred 10 rokmi Dánka Caroline Wozniacka, vtedy si zahrala dokonca vo finále.

"Tvrdá robota musí byť, ale aj vášeň. Bez toho to nejde. A dôležité je zostať optimista aj vo chvíľach, keď vám to práve nejde. Treba byť pozitívny a neustále veriť," zhrnula Andreescová aspekty, ktoré ju doviedli do semifinále. "Je to chvíľa, o ktorej všetky snívame od detstva, keď sme si začali pinkať s raketou. Myslím si, že som si ju zaslúžila. A verím, že môžem ísť ešte ďalej," dodala Andreescová aj na oficiálnom portáli Ženskej tenisovej asociácie (WTA).

Aj o mladej Kanaďanke platí to isté, čo o Bencicovej, s tým rozdielom, že do najlepšej desiatky rebríčka WTA sa posunula po prvý raz v kariére. Momentálne je v "online" verzii deviata a môže ísť ešte vyššie. Spolu s triumfom na prestížnom Rogers Cupe v Toronte aktuálne natiahla sériu víťazných zápasov na jedenásť. "Ak by mi niekto pred rokom povedal, že budem v semifinále US Open a najlepšej svetovej desiatke rebríčka, povedala by som, že musí byť šialený," skonštatovala Andreescová.

US Open - dvojhra žien - štvrťfinále

streda

Belinda Bencicová (Švaj.-13) - Donna Vekičová (Chor.-23) 7:6 (5), 6:3

Bianca Andreescová (Kan.-15) - Elise Mertensová (Belg.-25) 3:6, 6:2, 6:3

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !