Video: Andreas Žampa netradične „doletel“ do cieľa, má prvé body v tohtoročnom Svetovom pohári

ADELBODEN 12. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentant Andreas Žampa skončil na 20. mieste v sobotňajšom obrovskom slalome mužov v rámci Svetového pohára v alpských lyžiarskych disciplínach vo švajčiarskom Adelbodene.

Mladší z bratov Žampovcov si pripísal prvých 11 do hodnotenia SP 2018/2019. Víťazom jedného z profilovo najnáročnejších obrovských slalomov sezóny sa stal Rakúšan Marcel Hirscher. Najväčší favorit sa k štvrtému triumfu v tejto disciplíne a celkovo ôsmemu v súčte so slalomom v Adelbodene posunul z druhého miesta po 1. kole.

Druhý najlepší výsledok v kariére

V druhom kole Hirscher podal najmä v strmej a zatočenej spodnej časti fenomenálny výkon a svojho veľkého rivala Nóra Henrika Kristoffersena zdolal o 71 stotín sekundy. Tretí skončil s odstupom 1,04 s Francúz Thomas Fanara.

Mladší z bratov Žampovcov v prvom kole dosiahol s vysokým číslom 48 dvadsiaty ôsmy najlepší čas s odstupom 2,78 s za vtedy najrýchlejším Kristoffersenom. Do 2. kola vyštartoval 25-ročný Tatranec výhodne ako tretí a veľa nechýbalo, aby sa jeho dravá jazda skončila bez želaného výsledku.









Pri nájazde do poslednej bránky na trati stratil kontrolu nad pravou lyžou. Napokon sa vyhol tomu, aby "zrámoval" bránku, ale nie pádu. Do cieľa sa teda dokĺzal na vtedy vedúcej pozícii. Napokon mu to stačilo na celkové 20. miesto, druhý najlepší výsledok v kariére.

Adam Žampa jazdu nedokončil

Práve na obávanom svahu Chuenisbärgli v Adelbodene dosiahol Andreas Žampa dosiaľ najlepší výsledok v pretekoch SP, bolo ním osemnáste miesto spred roka. Starší zo Žampovcov Adam nedokončil svoju jazdu v 1. kole. Medzi 16 pretekármi, ktorí nezvládli nástrahy prvého kola, boli aj Rakúšan Manuel Feller či Švajčiar Thomas Tumler.

"Som veľmi rád, že som dokázal bodovať práve v Adelbodene, je to už tretí rok po sebe, čo sa mi podarilo dostať sa tu do 2. kola. Vyzeralo to na konci, že už to nedám, ale predsa len som sa zmestil do poslednej bránky. Veľmi som sa potešil z prvých bodov v tomto roku aj v tejto sezóne. Dúfam, že to takto pôjde aj ďalej a možno ešte lepšie," uviedol Andreas Žampa v cieli 2. kola v Adelbodene.





"Išiel som do toho naplno, ale posledné dva dni som mal teplotu a nič som ani poriadne nejedol. Asi nejaká črevná viróza. V mojej jazde boli supersekcie, ale v dolnej časti mi došla sila. Nakoniec som spadol, ale som v poriadku. Chýbala mi sila, ale o to som šťastnejší, že sa podarilo zabodovať Andymu a že má prvé body v tejto sezóne," uviedol Adam Žampa vo zvukovej nahrávke z Adelbodenu.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2018/2019 Adelboden, Švajčiarsko, výsledky: Obrovský slalom (1. + 2. kolo): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 2:26,54 min, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,71 s, 3. Thomas Fanara (Fr.) +1,04, 4. Alexis Pinturault (Fr.) +1,56, 5. Žan Kranjec (Slovin.) +1,62, 6. Tommy Ford (USA) +1,79,....20. Andreas Žampa (SR) +4,80,,... Adam Žampa (obaja SR) - nedokončil 1. kolo.

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 19 zo 41 pretekov): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 876 bodov, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) 511, 3. Alexis Pinturault (Fr.) 444, 4. Max Franz (Rak.) 408, 5. Alexander Aamodt Kilde (Nór.) 392, 6. Aksel Lund Svindal (Nór.) 369, ... 90. Adam Žampa 24,... 115. Andreas Žampa (obaja SR) 11.

Poradie v hodnotení obrovského slalomu (po 6 z 10 pretekov): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 540 bodov, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) 302, 3. Alexis Pinturault (Fr.) 276, 4. Loic Meillard (Švaj.) 234, 5. Matts Olsson (Švéd.) 217, 6. Thomas Fanara (Fr.) 215, ... 30. Adam Žampa (SR) 23

