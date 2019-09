Video: Al-Ain je prvým finalistom majstrovstiev sveta klubov, nečakane si poradil s River Plate

AL-AIN 18. decembra (WebNoviny.sk) - Prvým finalistom futbalových majstrovstiev sveta klubov sa v utorok stal Al-Ain po tom, čo si v stretnutí proti River Plate vybojoval výhru v jedenástkovom rozstrele 5:4 (2:2 v riadnom hracom čase, pozn.).

Prvý gól padol už v úvodných minútach stretnutia, keď sa v tretej minúte presadil domáci útočník Marcus Berg, dvomi gólmi sa však o obrat do polčasu postaral Rafael Borre. Konečnú remízu v riadnom hracom čase 2:2 zariadil v 61. minúte vyrovnávajúcim presným zásahom Brazílčan Caio. Aktuálny držiteľ Pohára osloboditeľov nevyhral ani po nariadenej penalte v 69. minúte, ktorú zahodil Gonzalo Martínez. Stretnutie napokon dospelo do penaltového rozstrelu, ktorý lepšie zvládli hráči domáceho Al-Ainu. Víťaznú jedenástku premenil Rayan Yaslam Mohamad Aboudan Al-Jaberi, kým na druhej strane minul svätyňu súpera Enzo Pérez. Domáce mužstvo si tak prekvapivo zaistilo postup do finále. Jeho súperom bude v sobotu víťaz stretnutia Kašima Antlers (Jap.) - Real Madrid (Šp.).

V prvom zápase dňa sa tuniský futbalový klub Espérance Tunis sa stal víťazom súboja o konečné piate miesto po tom, čo zdolal mexický tím CD Guadalajara až v jedenástkovom rozstrele 6:5. V riadnom hracom čase sa duel skončil nerozhodne 1:1, keď sa už v 5. min presadil Mexičan Walter Sandoval z pokutového kopu. V 38. min vyrovnal tiež z "bieleho bodu" hráč tuniského mužstva Youcef Belaili. Severoafričania zápas dohrávali v dvojitom oslabení, hlavný arbiter udelil dvom jeho hráčom červené karty. Stretnutie za 90 minút nespoznalo víťaza a dospelo do penaltového rozstrelu, ktorý napokon lepšie zvládli futbalisti Espérance Tunis. V ôsmej sérii skóroval v "lotérii" Chamseddine Dhaouadi, naopak Isaac Brizuela svoj pokus nepremenil.

Majstrovstvá sveta klubov vo futbale v SAE XV. ročník - utorňajšie výsledky: Zápas o 5. miesto: Espérance Tunis (Tun.) - CD Guadalajara (Mex.) 1:1 (1:1), v rozstrele z 11 m 6:5 Góly: 38. Belaili (z pok. kopu) - 5. Sandoval (z pok. kopu), víťazná penalta: Chamseddine Dhaouadi, ČK: 79. Anice Badri (po druhej ŽK), 90.+ Houssine Rabii (obaja Espérance Tunis) Semifinále: Al-Ain (SAE) - River Plate (Arg.) 2:2 (1:2), v rozstrele z 11 m 5:4 - do finále postúpil Al-Ain Góly: 11. a 16. Borre - 3. Berg, 51. Caio, víťazná penalta: Rayan Yaslam Mohamad Aboudan Al-Jaberi Zostávajúci program turnaja (časy sú v SEČ): SEMIFINÁLE Streda 19. decembra (Abú Zabí): Kašima Antlers (Jap.) - Real Madrid (Šp.) /17.30/ ZÁPAS O 3. MIESTO Sobota 22. decembra (Abú Zabí): zdolaní v semifinále /14.30/ FINÁLE Sobota 22. decembra (Abú Zabí): úspešní v semifinále /17.30/ Prehľad víťazov MS klubov: 2000 Corinthians (Braz.) 2005 FC Sao Paulo (Braz.) 2006 Internacional (Braz.) 2007 AC Miláno (Tal.) 2008 Manchester United (Angl.) 2009 FC Barcelona (Šp.) 2010 Inter Miláno (Tal.) 2011 FC Barcelona (Šp.) 2012 Corinthians (Braz.) 2013 Bayern Mníchov (Nem.) 2014 Real Madrid (Šp.) 2015 FC Barcelona (Šp.) 2016 Real Madrid (Šp.) 2017 Real Madrid (Šp.)

