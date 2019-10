Video: Ako získal Sagan svoj prvý žltý dres na Tour de France? Myslel si, že špurtuje o druhé miesto

13.7.2019 (Webnoviny.sk) - Druhá etapa na Tour de France 2016 sa do histórie cyklistiky zapísala ako tá, po ktorej si Slovák prvýkrát na seba navliekol žltý dres pre lídra pelotónu.

Peter Sagan vyhral šprint zvlnenej etapy v Cherbourg en Cotentin, keď zdolal celú plejádu klasikárov na čele s Francúzom Julianom Alaphilippom a Španielom Alejandrom Valverdem.

Ako získal žltý dres

Po 183 km sa Sagan presadil v šprinte preriedeného poľa cyklistov, ale v cieli sa najprv vôbec netešil. Vôbec nevedel o tom, že sa stal novým lídrom pretekov a mal celkovo náskok osem sekúnd pred Alaphilippom a 10 sekúnd pred Valverdem.

"Registroval som, že niekto bol dlho v úniku, a tak som si v závere etapy povedal: ´Oukej, budeme šprintovať o druhé miesto´. Dobre som sa pripravil a ten špurt aj vyhral. Neoslavoval som však, lebo som si myslel, že som skončil druhý. Potom prišli za mnou ľudia z nášho tímu Gabriele a Maroš a kričali ´Máme žltý dres, máme žltý dres...´ Až keď spíker zahlásil, že som vyhral etapu, uveril som, že, mám žltý dres," uviedol Sagan v rozhovore na oficiálnom twitteri Le Tour.

Útočí na rekordný zelený dres

Organizátori Tour de France pripravujú krátke rozhovory s nositeľmi žltého dresu pri príležitosti stého výročia zavedenia tejto najpopulárnejšej cyklistickej značky, ktorú má právo nosiť líder pelotónu na najslávnejších pretekoch. Sagan je v pelotóne Tour roky symbolom zelenej farby a v aktuálnej edícii útočí na rekordné siedme víťazstvo v bodovacej súťaži.

Ako to však bolo s jeho ambíciami na žltý dres? "Samozrejme, bol aj môj cieľ niekedy si ho obliecť na Tour de France. Dočkal som sa v rokoch 2016 a 2018. A ako som už spomenul, spočiatku som ani nevedel, že som ho získal. Bol som šťastný, že ho mám. Najväčšie emócie som však zažíval asi vtedy, keď som získal prvýkrát dres svetového šampióna. Pri žltom tričku na Tour to bolo o čosi menej emotívne," priznal so smiechom Sagan.

Tento rok už vyhral jednu etapu

V aktuálnom 106. ročníku TdF šprintérsky líder tímu Bora-Hansgrohe už vyhral jednu etapu (5. etapa: Saint Dié des Vosges – Colmar, 175,5 km), ale jeho šanca na nosenie žltého dresu je už prakticky nulová.

Pred sobotňajšou ôsmou etapou je líder bodovacej súťaže šesťdesiaty v celkovom poradí a na lídra Taliana Giulia Cicconeho stráca takmer 20 minút. Najbližšie dve etapy TdF 2019 počas druhého víkendu pretekov budú kopcovité, ale nebudú patriť medzi najnáročnejšie.

Sagan to nebude mať jednoduché, ale chce zabojovať o ďalší etapový triumf. "Budem si musieť vybrať jednu z tých dvoch etáp, skôr v nedeľu ako v sobotu," uviedol Sagan pre RTVS po piatkovom dojazde v Chalon sur Saone, kde finišoval tretí.

