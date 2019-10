Video: Ajax mohol v Mníchove aj vyhrať, ale Schöneho pokus v nadstavení skončil na konštrukcii brány

MNÍCHOV 3. októbra (WebNoviny.sk) - Keď holandský futbalový klub Ajax Amsterdam ostatný raz neodchádzal s prehrou z ihriska nemeckého Bayernu Mníchov, doputoval až k víťazstvu v Lige majstrov.

V semifinále tejto súťaže 1994/1995 Ajax prekonal bavorského protivníka po remíze 0:0 vonku a domácom triumfe 5:2. Vo viedenskom finále zvíťazil aj nad favorizovaným AC Miláno (1:0) a získal nateraz poslednú európsku trofej.

V utorňajšom dueli E-skupiny LM 2018/2019 futbalisti Ajaxu remizovali v Mníchove 1:1 a v niektorých úsekoch zápasu boli dokonca lepší ako bundesligový šampión.

Ajax nepremenil čisté šance

Bayern už v 4. min skóroval po hlavičke Matsa Hummelsa, ale remízu zariadil v 22. min Noussair Mazraoui po peknej narážačke s Dušanom Tadičom. Hostia mohli aj vyhrať, nepremenili niekoľko čistých príležitostí a strelu Lasseho Schöneho v nadstavenom čase zastavila konštrukcia mníchovskej bránky.

"Získali sme bod, ale myslím si, že sme mohli mať viac. Ak sa pozriete na štatistiky, zistíte, že sme vyvinuli dvakrát také úsilie na strelenie gólu ako Bayern. V úvodnej desaťminútovke sme sa nevedeli dostať k našej hre, ale postupne sme ju v sebe objavili a potom to už išlo veľmi dobre," povedal podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) kapitán Ajaxu Matthijs de Ligt.

"Chceme vyhrať každý domáci zápas, ale Ajax nebol ľahký súper. Bol agresívny a prišiel k nám hrať futbal," vyhlásil po zápase gólman Bayernu Manuel Neuer. "Nemôžeme byť spokojní, pred našimi fanúšikmi sme chceli získať viac. Do zápasu sme vstúpili dobre, ale po inkasovanom góle sme akoby stratili ´šťavu´. Nechali sme Ajax hrať a prestali sme si vytvárať šance," nadviazal útočník Thomas Müller, ktorý v utorok nastúpil na jubilejný 450. duel v drese "Die Roten".

"Špecifický" duel pre ten Haga

Bayern nevyhral v treťom súťažnom zápase po sebe. Predtým v I. bundeslige a doma remizoval s Augsburgom (1:1).

"Rozhodne to z našej strany nebol dobrý zápas. Po úvodnej štvrťhodine sme prestali vyhrávať súboje a nepresne sme si prihrávali, dôsledkom čoho pokleslo aj naše sebavedomie. Nikto nečakal, že budeme tri zápasy bez víťazstva, ale aj to sa vo futbale stáva. Aj keď sa pokĺznete, vždy máte možnosť bojovať a to je to, čo urobíme v najbližšom ligovom zápase," skonštatoval tréner Mníchovčanov Niko Kovač.

Pre jeho náprotivka z lavičky Ajaxu Erika ten Haga mal duel v Mníchove prívlastok "špecifický", keďže v rokoch 2013-2015 koučoval rezervné mužstvo Bayernu.

"Mohli sme a mali sme vyhrať. Okrem začiatku stretnutia sme podali fantastický výkon. Neustále sme si vymieňali loptu, vytvárali si voľný priestor a Bayern sme dostali do veľkých problémov. Inkasovanému gólu sa dalo vyhnúť, ale inak sme sa držali nášho herného plánu a boli sme za to odmenení. Bayern patrí medzi najväčšie tímy sveta, ale keď sa pozrieme na tento zápas, hru mužstiev a šance, mali sme vyhrať," podotkol 48-ročný Ten Hag pre web UEFA.com.





