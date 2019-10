Video: „Vlci“ v Lige majstrov roztrhali Viktoriu Plzeň, hviezdou zápasu bol Edin Džeko

RÍM 3. októbra (WebNoviny.sk) - Český futbalový šampión Viktoria Plzeň utrpel v utorok na ihrisku talianskeho AS Rím jednu z najhorších prehier v pohárovej Európe. "Viktoriáni" podľahli v dueli G-skupiny Ligy majstrov 2018/2019 na rímskom Olympijskom štadióne vysoko 0:5.

Trio Slovákov v základnej zostave Viktorie

"Súper bol jednoznačne lepší a zaslúžene zvíťazil. Veľmi skoro sme inkasovali. Neskôr tam boli nejaké dve šance, z ktorých sme mohli vyrovnať, ale aj tak si myslím, že priebeh zápasu bol jednoznačne v réžii domácich," vyhlásil tréner Plzenčanov Pavel Vrba, ktorý do základnej jedenástky nominoval aj trio Slovákov - brankára Matúša Kozáčika a defenzívnych záložníkov Patrika Hrošovského s Romanom Procházkom.

"To je realita, Rimania využili každú našu stratu lopty. Na tejto scéne zaplatíme za každučkú chybu, dokonca aj za takú, ktorá sa nám v českej lige nevypomstí. Za stavu 0:1 som mal na hlave vyrovnanie. Keby som to premenil, možno by to vyzeralo inak. Dostali sme však päť gólov, čo je veľmi zlé," poznamenal obranca českého tímu Radim Řezník pre klubový web fcviktoria.cz.

Edin Džeko sa blysol hetrikom

Postavou stretnutia bol bosniansky útočník Edin Džeko, ktorý zaznamenal hetrik.

"Po prvom góle sa nám trochu uľavilo, Plzeň z toho bola trošku prekvapená a bolo to pre nás jednoduchšie. Samozrejme, som veľmi spokojný, že som strelil hetrik - môj prvý v LM. Najbližšie dva zápasy proti CSKA Moskva budú veľmi dôležité, zvlášť po tom, ako tento tím dokázal vyhrať nad Realom Madrid, čo nikto nečakal. Naša skupina je tak ešte zamotanejšia," vyhlásil 32-ročný rodák zo Sarajeva na oficiálnom portáli UEFA.

Gólovo sa k nemu pridali aj Cengiz Ünder a Justin Kluivert. "Nikdy nie je ľahké vyhrať zápas v náročnej súťaži, ako je Liga majstrov. V tomto stretnutí sme však ukázali, že sme lepší ako náš súper," dodal Džeko.

Svoj hetrik venoval mladému hráčovi AS Rím Ricciardovi Calafiorimu, ktorý v utorňajšom dueli "mládežníckej" Ligy majstrov utrpel ťažké zranenie kolena po zákroku Plzenčana Václava Svobodu.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !