Video: „Diabli“ otočili zápas so „žralokmi“, v NHL aj víťazstvá Anaheimu a Winnipegu

NEW YORK 15. októbra (WebNoviny.sk) - Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili nad hráčmi San Jose Sharks 3:2 v nedeľňajšom stretnutí zámorskej NHL. Dvomi gólmi prispel k triumfu "diablov" 27-ročný krídelník Kyle Palmieri.

Ďalší útočník Taylor Hall si pripísal dve asistencie, brankár Keith Kinkaid zneškodnil 37 striel "žralokov". Devils v aktuálnej sezóne ešte nestratili ani bod, okrem Sharks zdolali Edmonton (5:2) a majstrovský Washington (6:0).

Palmieri strelil dva góly aj v treťom zápase sezóny 2018/2019. Stal sa štvrtým hráčom v histórii súťaže, ktorý skóroval v každom z prvých troch duelov novej sezóny aspoň dvakrát.

"Ešte nikdy som podobným spôsobom sezónu nezačal, to je isté. Navyše, po troch zápasoch máme na konte tri triumfy a žiadnu prehru. Je to presne to, po čom sme túžili. Snáď v tom budeme pokračovať," uviedol americký krídelník pre oficiálny ligový web.

Daňo chýbal v zostave Winnipegu

Winnipeg zdolal Carolinu 3:1. Brankár Jets Laurent Brossoit si pri víťazstve pripísal 42 úspešných zákrokov.

"Bol fantastický. Nadviazal na skvelý predsezónny kemp," pochválil gólmana tréner "tryskáčov" Paul Maurice. Víťazný gól strelil dve minúty pred koncom útočník Bryan Little.

Okrem neho sa za kanadský tím presadili aj Patrik Laine a Kyle Connor, ktorý spečatil triumf sekundu pred koncom do prázdnej bránky. Jets nastúpili bez slovenského útočníka Marka Daňa, ktorého zapísali na listinu nechránených hráčov.

Coglianov 100. gól v drese Anaheimu

Jediným strelcom "hurikánov" bol útočník Michael Ferland. "Winnipeg dokázal, že je jedným z favoritov na Stanleyho pohár. Už v minulej sezóne boli jedným z najlepších tímov v lige," povedal na adresu súpera kouč Hurricanes Rod BrindAmour.

Anaheim triumfoval nad St. Louis 3:2. Víťazný gól strelil útočník Andrew Cogliano, pre ktorého to bol 100. zásah v drese Ducks.

Rodák z Toronta sa presadil v 55. min. "Myslím si, že to bol pre náš tím veľmi dôležitý gól. Nezáleží na tom, kto ho dal. Dostať sa do vedenia v takom čase bolo pre nás kľúčové. Som rád, že som k tomu mohol prispieť," uviedol Cogliano.

Sumáre NHL

nedeľa

New Jersey - San Jose 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Góly: 28. Palmieri (Hall, Vatanen), 41. Palmieri (A. Greene, Severson), 44. Dea (Mirco Müller, Hall) - 24. Pavelski (Burns, E. Kane), 36. Meier (Couture, Hertl)

St. Louis - Anaheim 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Góly: 32. A. Steen (Edmundson, Tarasenko), 36. Bozak (Maroon) - 19. Silfverberg (Comtois, H. Lindholm), 48. Street (Manson, Fowler), 55. Cogliano (Kesler, H. Lindholm)

Winnipeg - Carolina 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Góly: 45. Laine (Wheeler, Morrissey), 58. Little (Morrissey), 60. Connor (B. Tanev) - 48. Ferland (D. Hamilton, Aho)





