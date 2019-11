Video: „Bluesmani“ vyhrali v Dallase a ujali sa vedenia v konferenčnom semifinále NHL

DALLAS 30. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili nad hráčmi Dallasu Stars 4:3 v pondelňajšom stretnutí semifinále Západnej konferencie NHL. Blues sa vďaka triumfu ujali vedenia v sérii 2. kola play-off, jej stav je aktuálne 2:1 pre tím zo štátu Missouri.

Rozhodujúci gól strelil Maroon

Všetky vzájomné duely vo vyraďovacej časti sa skončili tesným výsledkom. V prvom zápase série zvíťazilo St. Louis (3:2), Dallas bol úspešnejší v druhom (4:2). Štvrté meranie síl v tejto sérii odohrajú v stredu 1. mája.

O víťazstve St. Louis rozhodol 98 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času útočník Patrick Maroon. Ďalší "forvardi" Tyler Bozak a Jaden Schwartz si pripísali po góle a asistencii. Štvrtým úspešným strelcom Blues bol obranca Alex Pietrangelo, ktorý ukončil 25-zápasovú sériu bez presného zásahu.

Mladý brankár Jordan Binnington zneškodnil 28 striel Stars. "Dnes sme boli veľmi aktívni a to už od začiatku. Boli sme agresívni a hrali sme tak, ako sme chceli," uviedol tréner St. Louis Craig Berube pre tsn.ca.

Bishop si pripísal 30 úspešných zákrokov

Pre hráčov St. Louis to bolo štvrtý triumf zo štyroch stretnutí vonku v aktuálnej vyraďovacej časti. Blues zdolali Winnipeg Jets v 1. kole vo všetkých zápasoch v Kanade a teraz uspeli aj v Dallase. "Neviem to poriadne vysvetliť. Jednoducho sme dobrí v zápasoch vonku a to po celý rok," vyjadril sa Berube.

Dallas v stretnutí trikrát prehrával, trikrát dokázal vyrovnať. Na zásah Maroona z 59. min však už neprišla gólová odpoveď.





"Vidíte, koľkokrát sme dokázali vyrovnať? Je frustrujúce prehrať taký zápas. Nebol to náš najlepší výkon, ale stále sme mali šancu zvíťaziť," uviedol skúsený útočník "hviezd" Jason Spezza. Presné zásahy texaského tímu dosiahli Alexander Radulov, Andrew Cogliano a Tyler Seguin. Brankár Stars Ben Bishop si pripísal 30 úspešných zákrokov.

Play-off NHL - 2. kolo (semifinále konferencií)

3. zápas (hrá sa na štyri víťazstvá)

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Dallas - St. Louis 3:4 (1:1, 0:1, 2:2) - stav série 1:2

Góly: 18. Radulov (Spezza, Dowling), 54. Cogliano (Janmark), 56. Seguin (Heiskanen, Zuccarello) - 2. Schwartz (Parayko, R. OReilly), 29. Bozak (Thomas, Dunn), 55. Pietrangelo (Bouwmeester, Schwartz), 59. Maroon (Bouwmeester, Bozak)





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !