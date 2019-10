Video: „Blesky“ prepísali históriu NHL, Pánik skóroval a Halák so shutoutom bol hviezdou zápasu

"Myslím si, že sme celý zápas hrali dobre. Presne takto by to malo vyzerať v závere základnej časti. Jedna sezóna sa práve končí a ďalšia začne budúci týždeň. Snažím sa pomôcť tímu vždy, keď dostanem šancu. Pre mňa osobne je to skvelé ukončenie základnej časti. Zvíťazili sme a k tomu mám čisté konto. Nemôžem byť spokojnejší," povedal podľa nhl.com Halák. Bruins triumfom rozhodli o tom, že 1. kolo play-off proti Torontu začnú na domácom ľade.