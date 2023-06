Vicepremiér Holý sa k mužovi, na ktorého si má posvietiť prokuratúra, nehlási

Ako rozladený nástroj pôsobia navonok dvaja členovia vlády v prístupe k Marcelovi Slávikovi a jeho Združeniu domových samospráv, ktoré má komplikovať život developerom či samosprávam pri stavebných konaniach.

Kým minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) dnes podal v súvislosti s aktivitami Slávikovho združenia trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR, vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina) vlani prizval Slávika do vládnej komisie na zmenu stavebného zákona.

Sulík hovorí, že Slávikovo združenie vstupuje do stavebných konaní s nezmyselnými požiadavkami a zdržiava ich, kým nedostane sponzorské pre svoje združenie. Od stavebníkov pritom požaduje napríklad fontánku na streche či trávnik na balkóne.

Aktivistu spomínal aj Ftáčnik

Slávik je pre mnohých developerov, ale aj obce a mestá dobre známy už dlhé roky. Jeho združenie domových samospráv využíva európsku smernicu, ktorá hovorí o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, známu pod názvom EIA.

Napríklad primátor Bratislavy Milan Ftáčnik v roku 2013 počas prezentácie druhej etapy nosného systému MHD tiež hovoril o spomínanom aktivistovi.





„Čo sa týka postupu pána Slávika, ktorý chce zmariť úplne všetko, tomu sa nebudem vyjadrovať, lebo raz zverejním mail, ktorý mi pán Slávik napísal, kde povedal, že on by to aj na tú Európsku komisiu nepodal, keby sme mu nejaký postík na meste ponúkli, minimálne na úrovni hlavného architekta alebo hlavného dopravného inžiniera. To teda sa mi zdalo ako absolútne neférové,“ vyhlásil na verejnej prezentácii Ftáčnik.

SaS mala „slávikov“ vo volebnom programe

Minister Sulík má viacero podnetov, ktoré má prešetriť prokuratúra a zistiť, či nejde o trestný čin. Zároveň vyzval ďalších stavebníkov, aby sa mu ozvali so svojimi skúsenosťami.





SaS tému schvaľovania stavených povolení riešila vo svojom volebnom programe. Sľubovala, že zabráni, aby „slávici“ mohli vypaľovať stavebníkov, ide najmä o proces EIA.

„Nastavíme pravidlá tak, aby nemohol ktokoľvek podávať odvolania a sťažnosti na ktorýkoľvek projekt a investičný zámer. Z praxe vieme, že existujú ,výpalníci´, ktorí sa živia tým, že automaticky podávajú sťažnosti na akýkoľvek projekt, v ktorom je potrebné mať stanovisko EIA,“ uviedla SaS.

Aktivista nemá status poradcu

Informácia, že Slávik má byť v riadiacej komisii na zmenu stavebného práva za environmentálnu oblasť, vyvolala otázky už vlani. Prítomnosť aktivistu v komisii sa vnímala tak, že radí vicepremiérovi Holému. Úrad vlády to však odmietol.





„Marcel Slávik nikdy nebol a ani nie je poradcom podpredsedu vlády Štefana Holého. Nevidíme dôvod preto komentovať jeho aktivity,“ uviedol pre portál Webnoviny tlačový odbor úradu vlády.

Združenie hovorí o útoku ministra

Predseda združenia domových samospráv Slávik povedal, že o trestnom oznámení sa dozvedel z médií.





„Po následnom pozretí záznamu vyjadrení ministra Sulíka si myslím, že sa ani netají tým, že mu ide o ovplyvňovanie legislatívy a pomoci podnikateľským subjektom a o tom je aj jeho útok na mňa a naše združenie ako reprezentanta ekologických spolkov,“ povedal Slávik pre Webnoviny.sk.





Tvrdí, že združenie a aj on osobne sú nepolitickí a ohradzuje sa voči zneužívaniu ich mena a ekologického aktivizmu.

„Využívame možnosti európskej ekologickej legislatívy, ktorá našu činnosť umožňuje a súčasne zakazuje ekologický aktivizmus akýmkoľvek spôsobom trestať. Sám minister Sulík uviedol, že má len sprostredkované informácie a keďže nepoznáme ich obsah, nevieme sa k nim bližšie vyjadriť,“ vyhlásil Slávik.





Ako dodal, s Generálnou prokuratúrou SR bude spolupracovať, ak vyhodnotí Sulíkov podnet ako relevantný.

Nevšímavosť by vraj bola chyba

Poslanec Sme rodina Ľudovít Goga hovorí, že má skúsenosti s dianím okolo stavebných povolení a takých aktivistov ako Slávik je viac. „Len využívajú, čo legislatíva EÚ dovoľuje. Často je to na hranici, ale nie je to nič, čo by si vymysleli,“ zhodnotil Goga.

Podľa neho vicepremiér Holý prizval Slávika do tímu, aby mal informácie o tom, čo sa deje alebo môže diať. Goga nepovažuje za chybu, že v tíme na zmenu stavebnej legislatívy bol aj občiansky aktivista.





„Presne viete, s kým idete bojovať. Slávik je len jeden z nich. Nie je to o tom, že ideme spolupracovať. Potrebovali sme vedieť veci, ktorým sa musíme vyhnúť. Chyba by bola nevšímať si ho,“ dodal.





Nemyslí, že by tento prípad mal vyvolať vážnejšiu politickú prestrelku v koalícii. Podľa poslanca záleží, ako celú záležitosť médiá podajú. „Keď budú chcieť urobiť zle, tak to bude brané ako zloba,“ uzavrel poslanec Sme rodina.

