Viber prináša novú funkciu, používatelia si môžu vytvárať vlastné GIF a nahradiť ich slovami

22.6.2020 (Webnoviny.sk) - Komunikačná aplikácia Rakuten Viber predstavila novú funkciu - nástroj na vytváranie vlastných GIFov, ktoré môžu používatelia posielať rodine a priateľom. V súčasnosti už funguje pre operačný systém iOS a pre Android ju spustia v nasledujúcich týždňoch.

Zábavnejšia komunikácia

Textové správy môžu byť niekedy nejasné a otvára sa tak priestor pre ich nesprávne pochopenie.

Aj keď správnemu porozumeniu pomáhajú napríklad emodži, možnosti komunikácie textom sú obmedzené, vysvetľujú zástupcovia platformy svoj zámer.

Novinkou, ktorá dopĺňa už existujúcu možnosť vytvárať vlastné samolepky, chcú pomôcť, aby bola konverzácia v aplikácii ešte jasnejšia a zábavnejšia.

Slová majú nahradiť GIFy

"Viber sa snaží dať používateľom čo najviac možností, ako sa vyjadriť v rámci komunikačnej aplikácie. Radi hovoríme, že emodži môže nahradiť slová, GIF alebo samolepka môžu ale nahradiť celé vety. Používatelia tak teraz s pomocou vlastných GIFov môžu komunikovať ešte jasnejšie a najmä to môže byť väčšia zábava," vyjadril sa prevádzkový riaditeľ spoločnosti Rakuten Viber Ofir Eyal.

Používatelia môžu v akejkoľvek konverzácii nahrať krátke video alebo vybrať video z galérie a zmeniť ho na GIF.

Na výber majú z viacerých možností prehrania videa - boomerang, slučka, slow-motion, spätné video, dvojnásobné alebo štvornásobné zrýchlenie.

Následne môžu nový GIF dotvoriť s pomocou rôznych fontov, farieb, obrázkov a samolepiek.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.