Viacerým Slovákom v NHL sa končia zmluvy, ich budúcnosť je otvorená

Pánik (Arizona Coyotes) s Marinčinom (Toronto Maple Leafs) majú do konca júna platné kontrakty s profiligovými klubmi a po ich vypršaní sa stanú neobmedzenými voľnými hráčmi. V praxi to znamená, že ak sa pred 1. júlom nedohodnú na novej zmluve, budú môcť zamieriť do akéhokoľvek konkurenčného tímu.