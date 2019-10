Viacero krajín únie je za dlhý odklad brexitu tak, ako to navrhoval Tusk

BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) - Viacero členských krajín Európskej únie, ktorých lídri už vystúpili na stredajšom summite v Bruseli, je za dlhý odklad vystúpenia Veľkej Británie z EÚ tak, ako to navrhoval predseda Európskej rady Donald Tusk.

Ten už niekoľko dní presadzuje návrh, aby únia odobrila odklad brexitu na celý rok - s tým, že Londýn by mohol v rámci tohto intervalu vystúpiť z únie aj skôr, ak by chcel a bol by na to už pripravený.

Rok je ešte otázny

Ako s odvolaním sa na informácie, ktoré prenikajú z rokovania summitu, uvádza britská BBC, nejasnosti sú zatiaľ najmä v tom, či by takéto predĺženie malo byť naozaj až ročné. Niektorí európski lídri navrhujú predĺženie len do decembra.

S obavou sa však ešte čaká na vystúpenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý sa zatiaľ nedostal k slovu, a ktorý v posledných dňoch vystupoval smerom k Británii veľmi prísne a vyhlasoval, že s odkladom termínu brexitu to nebude až tak jednoduché.

Prvá vystúpila Mayová

Ako prvá na summite za zatvorenými dverami vystúpila britská premiérka Theresa Mayová a následne opustila rokovaciu miestnosť, aby sa lídri zvyšných 27 krajín mohli bez prítomnosti britských zástupcov rozhodnúť, ako ďalej.

Mayová zopakovala, že žiada odklad len do 30. júna. Ako však uvádza BBC, tento jej termín pravdepodobne nebude schválený. Mnohí predstavitelia EÚ totiž argumentujú, že takto krátky odklad by viedol zase len k tomu, že by Británii nakoniec opäť nestačil a muselo by sa znova rokovať o ďalšom odklade.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !