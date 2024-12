Viaceré podniky vo Vysokých Tatrách sa zadlžili, potrebujú finančnú pomoc a hlavne otvoriť prevádzky

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Prevádzky poskytujúce ubytovacie či stravovacie služby vo Vysokých Tatrách sú na hrane, a to nielen finančne, ale aj psychicky. Viaceré tatranské podniky sa zadlžili a stále bojujú, niektorí podnikatelia si našli aj dočasne iné zamestnanie. Pre agentúru SITA to uviedla výkonná riaditeľka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenka Rusnáková.

Podľa jej slov je finančná pomoc potrebná, no podnikatelia v cestovnom ruchu ešte viac potrebujú otvoriť a poskytovať služby. Reagovala tak na stredajšie rozhodnutie vlády navýšiť pomoc od štátu pre domáci cestovný ruch a gastrosektor o 120 miliónov eur. Určené sú na kompenzáciu obrovského zníženia tržieb subjektov cestovného ruchu spôsobeného pandémiou koronavírusu.

Pomoc musí byť rýchla

Ministerstvo dopravy vďaka zvýšeniu pomoci spustí ďalšiu etapu schémy minimálnej pomoci do 200-tisíc eur. Nová schéma platí za oprávnené obdobie od januára do mája 2021. Mesiace november a december minulého roka pokryje rezort zdrojmi z pôvodnej schémy pomoci.

„Doteraz sa vyplácala pomoc len do októbra, teraz by sa mala otvoriť výzva na november až marec. Avšak, aby pomoc mala efekt, musí byť nielen adresná, ale najmä včasná,“ skonštatovala Rusnáková, ktorá upozornila na to, že prichádza až päť mesiacov po zatvorení prevádzok. Poukázala tiež na adekvátnosť výšky podpory.

Straty bude ťažké pokryť

„Veľa podnikov si vzalo úvery, aby mohli pokryť straty s tým, že veria v obnovu. No v cestovnom ruchu veľmi kapacity nenavýšite, zadlžený podnik nepredá viac pobytov ako má kapacitu, a tak bude straty ťažké pokryť, bude to trvať dlhší čas,“ zhodnotila.

Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková pre SITA potvrdila, že niektoré podniky v Tatrách museli ukončiť svoju prevádzku. „Presné počty nateraz neevidujeme, ukážu to až letné mesiace. Určite však takéto prevádzky sú, boli to rôzne kaviarničky či malé reštaurácie,“ informovala.

Veria v silné leto

Združenie cestovného ruchu napriek všetkému verí, že leto bude podobné tomu minuloročnému. To prinieslo vlani zlepšenie.

Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry je dobrovoľná, nepolitická, záujmová a odborná organizácia s pôsobnosťou v regióne Vysoké Tatry už od roku 1994. Okrem toho, že združuje subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu, spravuje i tatranské informačné kancelárie. Je jedným zo zakladajúcich členov OOCR Región Vysoké Tatry. Má vyše 200 aktívnych členov.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.