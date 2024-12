Viac než polovica Slovákov považuje verejnú správu v štáte za pomalú, prieskum Európanov ukázal témy ktoré je potrebné riešiť

Viac než polovica Slovákov, 57 percent, považuje verejnú správu v štáte za pomalú. Vyplýva to z rýchleho Eurobarometra, ktorý uskutočnili telefonicky od 3. do 18. apríla. Zúčastnilo sa na ňom 25 631 respondentov z 27 členských štátov Únie.

Názor Slovákov

Menej byrokratická by verejná správa mala byť podľa 60 percent respondentov na Slovensku. Bezmála 80 percent z nich si myslí, že reformy sú najväčšmi potrebné v oblasti verejného zdravotníctva. Ďalších 60 percent sa priklonilo k tomu, že takouto oblasťou je školstvo a vyše 40 percent si myslí, že je to oblasť rodiny, bývania a sociálnej ochrany.

Podľa 44 percent Slovákov by Európska únia (EÚ) mohla svojim členským štátom poskytnúť finančnú podporu na reformy a o percento menej opýtaných si myslí, že by im mohla pomôcť pri kreovaní a výkone reforiem poznatkami a odbornými znalosťami. Viac ako 40 percent slovenských respondentov je tiež toho názoru, že únia by mohla posilniť výmenu overených postupov medzi svojimi členmi.

Európania sa zhodujú

Tento názor zdieľa 42 percent Európanov. To, že by EÚ mohla členským štátom poskytovať finančnú podporu, a tiež poznatky a odborné znalosti na reformy si myslí zhodne po 34 percent respondentov z EÚ. Podľa viac ako 30 percent opýtaných Európanov by únia mohla členským štátom pomáhať aj so zlepšovaním zručností a kompetencií v ich verejnej správe.

Vyše 45 percent respondentov zastáva názor, že verejná správa v ich štáte je pomalá, zložitá a zaťažujúca. Viac než polovica opýtaných súhlasí s tým, že na zvýšenie dôvery vo verejnú správu by mala byť menej byrokratická a 44 percent uviedlo, že by mala byť aj transparentnejšia. Potrebu reforiem vnímajú Európania najviac v oblasti verejného zdravotníctva, ktorú uviedlo 56 percent z nich, a tiež v oblasti vzdelávania, ktorú uviedla polovica respondentov.

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

