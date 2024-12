Viac detí, viac peňazí. Z rodičovského dôchodku vyťažia najviac seniori s najvyššími penziami

Výška rodičovského dôchodku bude v prípade jeho zavedenia závisieť od príjmu detí, ktoré budú rodičom na dôchodku dávať 2,5 percenta svojej hrubej mzdy. Má tak rásť s vyšším počtom detí ako aj vyššími príjmami detí.

Ako ďalej informuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť na sociálnej sieti, v individuálnych údajoch Sociálnej poisťovne však možno pozorovať, že v priemere sa zvyknú na trhu práce lepšie uplatniť tie deti, ktorých rodičia majú vyššie dôchodky.

Pri rovnakom počte detí platí, že desať percent dôchodcov s najvyšším dôchodkami by tak v priemere dostávalo takmer dvakrát vyšší rodičovský dôchodok ako desať percent dôchodcov s najnižšími dôchodkami.

Vyšší dôchodok zabezpečí viac detí

S vyšším počtom detí by priemerná výška rodičovského dôchodku rástla. Tento efekt by bol podľa rozpočtovej rady najvýraznejší u rodičov s jedným alebo dvoma deťmi. Pre rodičov s viac deťmi by bol priemerný prírastok rodičovského dôchodku s každým ďalším dieťaťom menší.

„Hlavným dôvodom je, že s rastúcim počtom detí rastie od tretieho dieťaťa aj podiel detí, ktoré neodvádzajú poistné na sociálne poistenie,“ upozorňuje rada.

Nerovnosť opatrenie nezmení

S rastúcim počtom detí v rodine by sa však situácia výrazne zmenila predovšetkým pre 10 percent dôchodcov s najnižším dôchodkom, pre ktorých by výška rodičovského dôchodku začala zaostávať za poberateľmi vyšších dôchodkov s rovnakým počtom detí. Päť detí týchto dôchodcov by tak v priemere spoločne zaslalo približne rovnaký rodičovský dôchodok ako dve deti priemerného rodiča s dvomi deťmi.

Napriek tomu, že výška rodičovského dôchodku rastie v eurovom vyjadrení s výškou dôchodku, z pohľadu celkového prerozdelenia dôchodkov nemá podľa rozpočtovej rady opatrenie zásadný vplyv na nerovnosť v dôchodkovom systéme. Dôvodom je skutočnosť, že nárast nerovnosti v príjmoch je kompenzovaný vyšším počtom detí u nižšie príjmových skupín.

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

