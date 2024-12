Viac ako tretina slovenských firiem sa zaoberá udržateľnosťou, znížiť chcú najmä spotrebu energie

Až 36 % firiem priznáva, že je pre nich v súčasnosti udržateľnosť aktuálnou témou. Najčastejšie to tak vnímajú malé firmy (45 %). Udržateľnosť aktuálne nijako nerieši 24 % firiem, najčastejšie z radov tých menších.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre ČSOB spracovala agentúra DATANK s.r.o.. Z oslovených 306 slovenských firiem sa pritom najmä veľké spoločnosti zaoberajú témou vplyvu na životné prostredie len okrajovo.

„Bez ohľadu na veľkosť firmy alebo typ biznisu – udržateľný prístup a prechod z hnedej na zelenú ekonomiku už nie je len niečím, čo by bolo dobré mať a čo pomáha imidžu. Stáva sa z toho povinnosť. V opačnom prípade môže mať firma v budúcnosti problém získať od banky financovanie, ak nebude chcieť svoje fungovanie transformovať na udržateľnejšie,“ uviedol v tejto súvislosti Koloman Buzgó, riaditeľ Divízie riešení pre korporátnych klientov v ČSOB.

Firmy plánujú znížiť hlavne spotrebu energie

Na otázku, v ktorých oblastiach by firma mohla znížiť svoj vplyv na životné prostredie, ak by do nich začala investovať, odpovedala takmer polovica spoločností, že priestor vidia v investovaní do úspory energie.





„Takáto reakcia je v čase rastúcich nákladov na energie viac než logická. Takže áno, môžeme povedať, že rastúce ceny energií sú do veľkej miery aj silnou motiváciou hľadať udržateľnejšie a efektívnejšie zdroje,“ dodal K. Buzgó.

Ďalšími najčastejšími faktormi sú odpad a vozový park. Zníženie produktového odpadu by mohlo využiť viac ako polovica malých podnikov a vozový park by najčastejšie mohli riešiť veľké firmy. Väčšie spoločnosti tiež zaujíma energetická náročnosť budov.

Slováci chcú inovovať najviac svoje výrobky a služby

Firmy najčastejšie chcú inovácie v oblastiach vývoja nových výrobkov a služieb, inovácie výrobkov a energetických úspor.





Inovácie pritom najviac plánujú veľké firmy, ktoré ich chcú realizovať vo všetkých kategóriách, a to konkrétne v oblasti energetických úspor, zníženia dopadov podnikania na životné prostredie, optimalizácie výrobných postupov, vývoja nových výrobkov či služieb, inovácie produktov, pracovného prostredia a riadenia ľudských zdrojov.





Najväčší rozdiel je v inováciách pracovného prostredia a výrobkov.





Green Deal ako príležitosť pre veľké firmy

Podľa prieskumu pre ČSOB firmy vnímajú Green Deal skôr ako príležitosť než ohrozenie. Najmä v prípade veľkých spoločností, ktoré považujú európsku zelenú dohodu za príležitosť dvakrát viac ako malé firmy. Prieskum tiež odhalil, že veľa podnikateľov ešte nevie, čo od Green Deal očakávať a aký bude dopad tohto strategického plánu Európy pre zelenú transformáciu hospodárstva na ich podnikanie.





