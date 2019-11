Viac ako 70 krajín sa zaviazalo k obmedzeniu potravinového odpadu

Približne jedna tretina potravín na svete sa nevyužije a vyhodí. Vyvíjanie lepších metód uchovávania potravín chladných pri skladovaní a prevoze by však mohlo znížiť množstvo potravinového odpadu. Nedostatočné chladenie vedie v rozvinutých krajinách k strate asi deviatich percent potravín podliehajúcich skaze, pričom v rozvojových krajinách, kde milióny ľudí trpia podvýživou, je to až približne 23 percent. Lepšie chladenie by podľa odborníkov mohlo pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov i množstvo škodlivých plynov používaných v chladiacich a klimatizačných systémoch.