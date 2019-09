Veszelka sa z kvalifikácie trojskokanov v Glasgowe „preskákal“ do finále a utvoril osobný rekord

GLASGOW 1. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentant Tomáš Veszelka v druhom pokuse trojskokanskej kvalifikácie na 35. halových ME v atletike v škótskom Glasgowe skočil 16,78 m, o 8 cm prekonal potrebný limit a ešte pred skončením kvalifikácie s prehľadom postúpil do nedeľného osemčlenného finále o 20.35 h SEČ.

Zverenec trénera Radoslava Dubovského si halový "osobák" 16,44 m zlepšil o 34 cm, navyše dosiahol aj svoje absolútne maximum, keď k výkonu 16,63 m z ME 2017 do 23 rokov v Bydgoszczi pridal 15 cm. Dvadsaťtriročný Veszelka sa už na druhých ME za sebou dostal do finále, vlani pod holým nebom v Berlíne skončil ôsmy.

Trojskokan banskobystrickej Dukly dosiahol v kvalifikácii štvrtý najlepší výkon, lepší ako on boli len niekdajší olympijský šampión z Pekingu 2008 Portugalčan Nelson Évora (16,89), majster Európy 2017 do 23 rokov Nazim Babajev z Azerbajdžanu (16,81) a majster Európy 2016 Nemec Max Hess (16,81).

35. halové ME v atletike piatok Finálové výsledky MUŽI guľa: 1. Michal Haratyk (Poľ.) 21,65 - európsky výkon roka, 2. David Storl (Nem.) 21,54, 3. Tomáš Staněk (ČR) 21,25, 4. Belo (Portug.) 20,97, 5. Bertemes (Lux.) 20,70, 6. Pezer (Bosna a Herc.) 20,69 ŽENY 3000 m: 1. Laura Muirová (V. Brit.) 8:30,61 - rekord HME a svetový výkon roka, 2. Konstanze Klosterhalfenová (Nem.) 8:34,06, 3. Melisa Courtneyová (V. Brit.) 8:38,22, 4. Rehová (Nem.) 8:39,45, 5. Grövdalová (Nór.) 8:52,12, 6. Kosterová (Hol.) 8:56,22 päťboj: 1. Katarina Johnsonová-Thompsonová (V. Brit.) 4983 - svetový výkon roka (60 m prek.: 8,27, výška: 196, guľa: 13,15, diaľka: 653, 800 m: 2:09,13), 2. Emersonová (obe V. Brit.) 4731, 3. Solene Ndamová (Fr.) 4723, 4. Dadičová (Rak.) 4702, 5. Laura Ikauniece (Lot.) 4701, 6. Preinerová (Rak.) 4637 Kvalifikačné výsledky MUŽI 400 m - semifinále (do finále postúpili): Warholm (Nór.) 45,95, Husillos (Šp.) 46,31, Janežič (Slovin.) 46,60, Van Diepen (Hol.) 46,62, Bua (Šp.) 46,81, Saidy (Fr.) 47,07 800 m - rozbehy (najlepšie výkony): Tuka (Bosna a Herc.) 1:47,95, Webb (V. Brit.) 1:47,96, M. García (Šp.) 1:48,09 žrď - kvalifikácia (limit 580, najlepšie výkony): Karalís (Gréc.), Lisek (Poľ.), Guttormsen (Nór.) všetci 570 trojskok - kvalifikácia (limit 16,70, do finále postúpili): Évora (Portug.) 16,89, Hess 16,81, Babajev (Azerb.) 16,81, Tomáš Veszelka (SR) 16,78 - slovenský výkon roka a osobný rekord, Luron (Fr.) 16,65, Forte (Tal.) 16,64, Rapinier (Fr.) 16,55, Douglas (V. Brit.) 16,48 ŽENY 400 m - semifinále (do finále postúpili): Sprungerová (Švajč.) 51,90, Šerkšniené (Lit.) 52,33, Bolingová Mbongová (Belg.) 52,37, L. de Witteová (Hol.) 52,38, Lukudová (Tal.) 52,80, Swietyová-Ersetičová (Poľ.) 52,85 1500 m - rozbehy (najlepšie časy): M. Pérezová (Šp.) 4:08,05, Vrzalová (ČR) 4:08,06, Mageeanová (Ír.) 4:08,15 výška - kvalifikácia (limit 196, najlepšie výkony): Kinseyová (Švéd.), Lasickiené (Rus.), Levčenková (Ukr.), Palšyté (Lit.), Lakeová (V. Brit.) a Tabašnyková (Ukr.) všetky 193 guľa - kvalifikácia (limit 18,20, najlepšie výkony): Schwanitzová (Nem.) 19,09, Mavrodievová (Bulh.) 18,85, Dubická (Biel.) 18,68





