Verstappen siaha na víťazný hetrik v Mexiku, Hamilton môže spečatiť šiesteho titulu v F1

25.10.2019 (Webnoviny.sk) - Britský jazdec formuly 1 Lewis Hamilton už v nedeľu môže spečatiť svoj šiesty majstrovský titul. Pred Veľkou cenou Mexika má pred tímovým kolegom Valtterim Bottasom náskok 64 bodov, na okruhu bratov Rodríguezovcov potrebuje na definitívu získať o štrnásť bodov viac než rodák z mesta Nastola. V Mexiku však v posledných dvoch pretekoch skončil Hamilton mimo pódia a už šesť podujatí čaká na víťazstvo v kvalifikácii.

"Nemyslím si, že sa toho veľa zmenilo. Do tohto víkendu vstupujeme s tým, že Ferrari je veľmi rýchle, najmä na rovinkách, ktoré som kľúčovým elementom okruhu. Nepamätám si, že by som v sezóne získal v pretekoch o 14 bodov viac než Valtteri, možno raz sa to stalo. Bude to náročný víkend, Valtteri vyhral predošlé preteky, a tak očakávam, že bude silný aj v Mexiku," cituje slová 34-ročného Hamiltona oficiálny web F1. Brit tiež dodal, že si je vedomý koľko bodov zostáva v hre pokiaľ získa titul, tak nezáleží na tom, kde sa to udeje.

Ferrari je rýchle na rovinkách

Na spomenutom okruhu bratov Rodríguezovcov zaútočí Hamilton na druhé víťazstvo. To zatiaľ dokázali len Francúz Alain Prost, Brit Nigel Mansell a tiež mladý Holanďan Max Verstapenn. Rodák z Hasseltu ovládol ostatné dve edície Veľkej ceny Mexika a zálusk si robí na víťazný hetrik.

"Tento rok to bude zložitejšie, pretože si myslím, že v porovnaní s Mercedesom a Ferrari zaostávame. Najmä Ferrari je nesmierne rýchle na rovinkách a bude náročne získať čas v zákrutách, špeciálne v kvalifikácii. Doniesli sme nové aktualizácie a tiež uvidíme ako sa budú správať pneumatiky. Tento rok by mali byť o niečo tvrdšie, čo by nám mohlo pomôcť," skonštatoval Verstappen.

Na okruhu pribudla jedna DRS zóna

Trať v Mexiku meria iba 4,3 kilometra a oproti predošlých ročníkom pribudla jedna DRS zóna. Aj to nahráva v prospech Ferrari, ktoré by malo byť silné najmä v kvalifikácii. Charles Leclerc v Japonsku príliš neoslnil, v prvom kole mal kolíziu s Verstappenom a po pretekoch dostal 15-sekundovú penalizáciu.

"Myslím si, že v prvej zákrute som príliš riskoval a stratil veľa bodov. Urobil som chybu, poučil som sa z toho a budem opatrnejší pri ďalšom štarte. Prvá zákruta je veľmi dlhá, podobne ako v Soči. Urobíme všetko preto, aby sme dosiahli pole position," dodal 22-ročný Monačan.





