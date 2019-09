Verím, že na jar sa tím prebojuje do hornej šestky, želá si odchádzajúci kouč Trnavy Látal

TRNAVA 10. decembra (WebNoviny.sk) - Úradujúci slovenský futbalový majster FC Spartak Trnava sa po troch prehrách dočkal v jesennej ligovej derniére víťazstva.

Zverenci trénera Radoslava Látala si v sobotňajšom dueli 18. kola poradili s AS Trenčín 3:1 a úspešne sa naladili pred posledným súťažným vystúpením v tomto kalendárnom roku - štvrtkovým domácim súbojom proti tureckému Fenerbahce Istanbul v D-skupine Európskej ligy UEFA.

Dvojgólový Yiilmaz

Dva góly "andelov" strelil Rakúšan s tureckými koreňmi Kubilay Yiilmaz, za vyrovnaného stavu 1:1 skóroval z priameho kopu Erik Grendel. Český kouč trnavského tímu, ktorý ohlásil po jeseni ukončenie pôsobenia na lavičke Spartaka, bol po svojom poslednom fortunaligovom stretnutí spokojný.

"Nevnímal som to nijako špeciálne, keďže nás vo štvrtok 13. decembra čaká ešte jeden zápas. Až po súboji s Fenerbahce v Európskej lige budeme môcť hovoriť o rozlúčke. Ukázali sme, že keď nastúpime v silnej zostave, mužstvo má kvalitu a dokáže vyhrávať ťažké duely v lige. Marek Bakoš, Boris Godál či Erik Grendel, to sú futbalisti, ktorí keď nehrajú, máme problémy. Verím, že na jar sa tímu podarí prebojovať do hornej šestky," skonštatoval pre web fortunaliga.sk odchádzajúci kouč Radoslav Látal, ktorého zverenci prezimujú až na 8. mieste tabuľky.

Godálov návrat do zostavy Spartaka

Na šiestu priečku, znamenajúcu po skončení 22-kolovej základnej časti miestenku v elitnom poltucte tímov bojujúcich o majstrovský titul, má FC Spartak v súčasnosti trojbodový odstup. Víťazný záver ligovej jesene uvítal aj "navrátilec" do trnavskej zostavy Boris Godál, kapitán mužstva pre zranenie mesiac pauzoval.

"Musím sa priznať, že v úvode zápasu som poriadne cítil tréningové manko. Postupom času to už bolo lepšie. Zvládli sme dôležitý duel a sme radi, pretože pri šesťbodovej strate by bolo pre nás utópiou myslieť na hornú šestku," uviedol 31-ročný skúsený stopér a doplnil: "Takto je tu ešte aká-taká nádej, hoci máme náročný žreb. Na jar nás čakajú ešte súboje s Dunajskou Stredou, Žilinou i Slovanom Bratislava."

Čierna séria AS Trenčín

Futbalisti AS Trenčín, ktorých pred sezónou rovnako ako Trnavu "pasovali" na popredné priečky vo Fortuna lige, obsadili v jesennej časti až 9. priečku s 18 bodmi. Účasť v prvej šestke po skončení základnej časti už bude pre trenčianske mužstvo mimoriadne náročný, štyri kolá pred rozdelením tabuľky na dve polovice má šesťbodové manko na šiestu v hodnotení Nitru i siedme v priebežnej klasifikácii Michalovce.

Mužstvo Trenčína získalo v ostatných desiatich ligových vystúpeniach iba jediný bod za bezgólovú remízu v Dunajskej Strede proti FC DAC, k tomu si pripísalo deväť prehier, vrátane tej na záver jesennej časti v Trnave. Hoci 19-ročný belgický krídelník Milan Corryn vyrovnal v 24. min na 1:1, zo Štadióna Antona Malatinského odchádzali Trenčania napokon smutní. Naposledy sa hráči AS tešili z víťazstva 22. septembra doma so Zlatými Moravcami 1:0 v dueli 9. kola.

"Už ani neviem, čo mám na to povedať," skonštatoval 26-ročný stredopoliar AS Trenčín Jakub Paur a dodal: "Opakujeme stále tie isté lacné chyby v defenzíve, navyše sme prestali strieľať góly. To je asi náš najväčší problém. Po pôsobení v predkolách Európskej ligy, ktoré nám vyšli, sme v domácej súťaži padli tvrdo na zem. Začali sme si v zápasoch zľahčovať veci a doplatili sme na to. Snáď nám zimná prestávka padne vhod predovšetkým po psychickej stránke. Dáme sa dokopy a na jar sa zdvihneme."

