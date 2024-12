Veolia Energia Slovensko ohlásila zvyšovanie cien tepla, odberatelia však môžu stále očakávať preplatky

Jeden z najväčších dodávateľov tepla, spoločnosť Veolia Energia Slovensko, plánuje zvýšiť ceny za dodávky tepla pre svojich zákazníkov. Tí by mali platiť za teplo zhruba toľko ako v roku 2020.

„Markantným zvýšením cien palív, elektrickej energie, emisných povoleniek či ostatných tovarov a služieb za posledné mesiace a týždne, vzrastie v roku 2022 aj celková cena tepla. Predbežne odhadujeme, že priemerné predajné ceny za kilowatthodinu vyrobenej respektíve dodanej tepelnej energie budú na úrovni roku 2020,“ povedal pre agentúru SITA senior manažér pre centrálne zásobovanie teplom (CZT) Veolia Energia Slovensko Peter Kurilla.

Dodávateľ tepla zatiaľ nevedel, o koľko presne by sa mali ceny za dodávky tepla zvýšiť. Aktuálne firma pracuje na finálnej konsolidácii predpokladov vývoja cien vstupov pre rok 2022.

„V súlade s cenovou reguláciou v tepelnej energetike exaktne vypočítame a v najbližšom období zverejníme ceny tepla pre rok 2022 vo všetkých cenových lokalitách, kde naša skupina pôsobí,“ dodal Kurilla.

Cena závisí od druhu paliva

Priemerná regulovaná cena tepla sa líši v jednotlivých mestách, v ktorých vyrába a dodáva spoločnosť teplo a teplú vodu.

„Závisí predovšetkým od druhu paliva, z ktorého sa teplo v zariadeniach CZT vyrába, od úrovne modernizácie sústavy a jej charakteru, dosahovaného stupňa energetickej efektívnosti výroby a distribúcie, správania odberateľov systému CZT – pripojenie/odpojenie, ako aj od regulačných vzorcov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,“ doplnil Kurilla.





Spoločnosť Veolia Energia Slovenska sľubuje svojim zákazníkom bezproblémové a spoľahlivé dodávky tepla v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne.

Odberatelia môžu očakávať preplatky

„Sme ekonomicky stabilná a rozvojovo silná spoločnosť a preto ako slovenský líder v sektore výroby a dodávok tepla môže svojim odberateľom a obchodným partnerom garantovať stabilné, cenovo dostupné a bezpečné dodávky energií,“ reagoval Kurilla.

Za tento kalendárny rok by mali zákazníci Veolia Energia Slovensko pri vyúčtovaniach za teplo očakávať preplatky.





„Môžeme konštatovať, že aktuálny rok je z cenového pohľadu spotrebiteľa resp. odberateľa tepla, priaznivý. Predpokladáme, že klienti skupiny Veolia Energia Slovensko zaplatia za teplo odobrané v roku 2021 v priemere o 8,3 percenta menej ako v roku 2020, a to i napriek všeobecne nepriaznivej ekonomickej situácii a do značnej miery aj neistote, ktorá aktuálne vládne na trhoch s palivami či emisnými povolenkami,“ konštatoval Kurilla.

Veolia Energia pôsobí na Slovensku od roku 1993. Hlavným predmetom jej činnosti je správa tepelnotechnických zariadení, poskytovanie služieb priemyselným klientom a navrhovanie efektívnych energetických riešení. V súčasnosti Veolia Energia na Slovensku zamestnáva viac ako 740 zamestnancov a dodáva teplo pre obyvateľov 27 miest a obcí. Svoje zastúpenie prostredníctvom dcérskych spoločností má v Bratislave, Senci, Vrábľoch, Brezne, Lučenci, Žiari nad Hronom, Kráľovskom Chlmci a v Košiciach. Veolia Energia na Slovensku je dcérskou spoločnosťou medzinárodnej spoločnosti Veolia a je jej energetickou divíziou.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.