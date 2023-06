Venus Williamsová a ďalšie favoritky vypadli z US Open. Osaková po prehratom zápase hovorí o chaose, ktorý prežíva

31.8.2022 (Webnoviny.sk) - Na záverečnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny, US Open v New Yorku, sa so „singlovým pavúkom“ rozlúčilo viacero favorizovaných hráčok.

Venus je tenisová legenda

Už 42-ročná Venus Williamsová, sedemnásobná grandslamová víťazka a šampiónka vo Flushing Meadows v rokoch 2000 a 2001, nenadviazala na mladšiu sestru Serenu a v dueli 1. kola prehrala s Alison Van Uytvanckovou 1:6, 6:7 (5).

„Venus pre ženský tenis znamená tak veľa. A nielen preň, ale pre celý tenis. Je to legenda,“ zložila Belgičanka poklonu o 14 rokov staršej súperke.

Pre Venus to bol 23. štart na US Open, na ktorom sa už v roku 1997 ako tínedžerka prebojovala do finále. Bola to taktiež v jej podaní rekordná 91. účasť na grandslamovom turnaji.

Cornetová je postrachom favoritiek

Nedarilo sa ani vlaňajšej šampiónke Emme Raducanuovej. Devätnásťročná Britka s rumunskými koreňmi sa stala iba treťou úradujúcou víťazkou US Open, ktorá v nasledujúcej edícii neprešla 1. kolom.

Raducanuová podľahla Alizé Cornetovej 3:6, 3:6. Francúzska tenistka je v tomto roku postrachom favoritiek. Bolo to už jej šieste tohtoročné víťazstvo nad niektorou z hráčok z Top 20 rebríčka WTA.

Predtým vo Wimbledone Cornetová ukončila 37-zápasovú víťaznú sériu svetovej jednotky - Poľky Igy Swiatekovej.

„Uvedomovala som si, ako Emma dokáže hrať,“ povedala Cornetová na adresu Raducanuovej. Dodala, že v tejto sezóne sa naučila lepšie zvládať svoje emócie. „Asi starnem. Dospievam. Je to dobré, veď mám 32 rokov. Myslím si, že je lepšie neskoro ako nikdy,“ poznamenala Cornetová.

Pohroma pre Osakovú

Druhý hrací deň na podujatí v New Yorku predstavoval pohromu i pre Japonku Naomi Osakovú. Dvadsaťštyriročná hráčka podľahla domácej Danielle Collinsovej vo dvoch setoch 6:7 (5), 3:6. Pre Osakovú to bola druhá rozlúčka s grandslamovým turnajom po sebe už v 1. kole.

„Mám pocit, že sa musím trochu schladiť, pretože v mojej hlave je teraz mnoho chaosu,“ poznamenala Osaková, ktorá na US Open triumfovala v rokoch 2018 a 2020.

Vo dvojhre na US Open už nepokračuje ani wimbledonská šampiónka Jelena Rybakinová reprezentujúca Kazachstan. Tá podľahla francúzskej kvalifikantke Clare Burelovej dvakrát 4:6.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.